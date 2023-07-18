Dünya Meteoroloji Örgütü: Dünya daha yoğun sıcaklık dalgalarına hazır olmalı - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya Meteoroloji Örgütü: Dünya daha yoğun sıcaklık dalgalarına hazır olmalı

18.07.2023 14:23

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), sıcak hava dalgasında devam eden artış görüldüğünü ve dünyanın daha yoğun sıcaklık dalgalarına hazır olması gerektiğini bildirdi. WMO'nun Kıdemli Hava Sıcaklığı Uzmanı John Nairn, aşırı sıcakların ekonomi, doğal yaşam ve çevre üzerinde büyük etkisi olduğunu vurgulayarak, geçen yaz Avrupa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 60 bin kişinin daha öldüğünü belirtti. Nairn, sıcak hava dalgalarının süresinde ve yoğunluğunda devam eden bir artış olduğunu ve dünyanın daha yoğun sıcaklık dalgalarına hazır olması gerektiğini ifade etti.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), sıcak hava dalgasında devam eden artış görüldüğünü ve dünyanın daha yoğun sıcaklık dalgalarına hazır olması gerektiğini bildirdi.

WMO'nun Kıdemli Hava Sıcaklığı Uzmanı John Nairn, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, Kuzey yarımküre ve dünya genelinde etkili olan aşırı sıcaklarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Isının, hızlı kentleşme, aşırı sıcaklıklar ve yaşanan nüfus dolayısıyla büyüyen bir sağlık riski olduğuna işaret eden Nairn, bunun ekonomi, doğal yaşam ve çevre üzerinde büyük etkisi olduğunu vurguladı.

Nairn, "Yakın zamanda yapılan bir çalışma, geçen yaz Avrupa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 60 bin kişinin daha öldüğünü ortaya koydu. Bu sayıya uzmanlar ve hükümetler oldukça temkinli yaklaşıyor." dedi.

Avrupa'nın yanı sıra dünya genelinde de sıcak hava dalgalarının etkili olduğuna dikkati çeken Nairn, Avrupa'nın dünyadaki en güçlü erken uyarı sistemlerine ve ısı sağlığı eylem planlarına sahip olduğunu kaydetti.

Nairn, "Sıcak hava dalgalarının süresinde ve yoğunluğunda devam eden bir artış görüyoruz. Bu durum küresel ısınmayla ilgili bilimsel veriler ve Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) raporlarıyla da tamamen tutarlı. Bu olaylar, yoğun şekilde artmaya devam edecek. Dünya, daha yoğun sıcaklık dalgalarına hazır olmalı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Birleşmiş Milletler, Ekonomi, Dünya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünya Meteoroloji Örgütü: Dünya daha yoğun sıcaklık dalgalarına hazır olmalı - Son Dakika


Son Dakika
14:09 'Güçlenmelisin' diyen antrenöre Beşiktaşlı yıldızdan olay hareket! Herkes panikle başına toplandı
14:05 "Güçlenmelisin" diyen antrenöre Beşiktaşlı yıldızdan olay hareket! Herkes panikle başına toplandı
13:53 Gizli görüşme sızdırıldı, CHP MYK olağanüstü toplanma kararı aldı! İmamoğlu'nun yanındaki 2 isim ise katılmadı
13:49 Gizli görüşme ifşa oldu, CHP MYK olağanüstü toplandı! İmamoğlu'nun yanında yer alan 2 isim katılmadı
13:42 Tadic, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı! Dünya yıldızını sarı-lacivertlilerin kaptanı Dzeko kapıda karşıladı
13:37 Tadic, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı! Dünyaca ünlü futbolcuyu Dzeko kapıda karşıladı
13:15 "Utancımız" denilerek hedef tahtasına konulan Ebrar Karakurt'a milli tekvandocu Kübra Dağlı'dan destek mesajı
13:11 "Utancımız" denilerek hedef gösterilen Ebrar Karakurt'a milli tekvandocu Kübra Dağlı'dan destek
13:13 Palu ailesi davasında yargı kararını verdi! Tuncer Ustael, müebbet hapse çarptırıldı
13:12 Ne oldu bu dostluğa? Murat Cemcir ve Seda Bakan, Ahmet Kural'ın düğününde yer almadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2023 14:19:29. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya Meteoroloji Örgütü: Dünya daha yoğun sıcaklık dalgalarına hazır olmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement