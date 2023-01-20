Dünyaca ünlü dergi Erdoğan'ı hedef aldı! Skandal manşete çok sert yanıt geldi - Son Dakika
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Dünyaca ünlü dergi Erdoğan'ı hedef aldı! Skandal manşete çok sert yanıt geldi

20.01.2023 08:03

Dünyaca ünlü The Economist Dergisi Türk bayrağı tasarımıyla çıkarttığı son sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı skandal ifadelerle hedef aldı. Dergiye tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yine başladılar. Ölçüyü aşan manşetler ve provokatif görsellerle oluşturdukları pazarlama teknikleri sözde dergilerini satmalarına yardımcı olabilir. Türk halkının Erdoğan'a nasıl ve neden güvendiğini araştırma zahmetine katlanamıyorsanız, sizi kim ciddiye alsın?" dedi.

İngiliz The Economist dergisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bir kapakla okuyucularının karşısına çıktı. Türk bayrağı temalı kapakta Erdoğan'ın silüeti resmedildi ve "Türkiye diktatörlüğün eşiğinde olabilir" ifadeleriyle Türk demokrasisi hedefe konuldu.

"ÖLÇÜYÜ AŞAN MANŞETLER"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, The Economist dergisine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Derginin, "Yine başladılar" diyerek, entelektüel açıdan tembel, sıkıcı ve kasıtlı bir cehalete dayalı Türkiye tasvirini yeniden piyasaya sürdüğünü ifade eden Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Klişe sözler, dezenformasyon ve küstah bir propagandayla kendilerince Türk demokrasisinin sonunu ilan ediyorlar. Ölçüyü aşan manşetler ve provokatif görsellerle oluşturdukları pazarlama teknikleri sözde dergilerini satmalarına yardımcı olabilir. Ancak okuyuculara bunun ucuz propaganda ve dezenformasyona dayalı sahte bir gazetecilik olduğunu hatırlatmalıyız." Altun, Türk halkının demokrasiye, eşitliğe ve özgürlüğe olan bağlılığını defalarca gösterdiğini belirtti.

"SİZİ KİM CİDDİYE ALSIN?"

Türk siyasi sisteminin, halkın demokrasiyi korumak için kanını akıttığı 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi de dahil olmak üzere pek çok musibeti atlattığını vurgulayan Fahrettin Altun, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarımızı darbecilere karşı direnmeye çağırdığında milletimizin bu çağrıya cevabı asırlık bir ders niteliğindeydi. Economist'teki sözde gazeteciler ve editörler, belli ki halkımızın demokrasimiz için verdiği mücadele hakkında düzgün bir gazetecilik yapma zahmetine asla girmemişler. Bu, büyük ölçüde, girdiği her seçimi kazanmış ve demokratik yollarla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza karşı açıklanması güç ve sonu gelmeyen nefretlerinden kaynaklanıyor. Türk halkının Erdoğan'a nasıl ve neden güvendiğini araştırma zahmetine katlanamıyorsanız, sizi kim ciddiye alsın?" İletişim Başkanı Altun, ülkenin hararetli tartışmaların gerçekleştiği bir seçim dönemine doğru gittiğini aktardı.

"DERGİNİN HAZİN DURUMU HAKKINDA UYARMAK İSTİYORUM"

Türkiye'nin gerçek anlamda demokratik siyasete sahip olduğunu vurgulayan Altun, "Muhalefet aylardır stratejisini belirlemek için çabalıyor. Çok canlı bir demokrasimiz var ve halkımız siyasi sistemini çok güçlü bir şekilde sahipleniyor. The Economist'in Türkiye'de gerçekte neler olup bittiği hakkında haber yapma zahmetine asla girmeyeceğinden eminim. Sadece okudukları haberlerden şüphe duymayan okuyucuları, derginin hazin durumu hakkında uyarmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

İşte o skandal kapak:

Dünyaca ünlü dergiden skandal kapak! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar, tepki gecikmedi
Kaynak: AA
YORUMLAR (5)
  • Ahmet Demir: İşte sana birileri saldırıyorsa herzaman doğru yoldasın demektir.Düşküne zaten kimse tekme vurmaz zayıf diye.Ama hedefleri olana herkes çelme atma derdine düşer heleki yükselen Müslüman bir ülke ise Cevap Yaz 9 5 Yayından Kaldır
  • cengiz: GÖLGESİNDEN BİLE KORKUYORLAR ERDOGAN BİZİM İÇİN BİR NİMET AYRICA ÜSTE TÜRK BAYRAGININ AY KISMINDA ERDOGANIN PROFİLİDE SÜPER OLMUŞ ÇOK BEGENDİM Cevap Yaz 12 13 Yayından Kaldır
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Fahrettin Altun, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyaca ünlü dergi Erdoğan'ı hedef aldı! Skandal manşete çok sert yanıt geldi - Son Dakika

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