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Dünyada insan kaynaklı 6'ncı kitlesel nesil tükenme krizi yaşanıyor - Son Dakika

Dünyada insan kaynaklı 6'ncı kitlesel nesil tükenme krizi yaşanıyor

17.01.2022 15:20
Dünyada insan kaynaklı 6'ncı kitlesel nesil tükenme krizi yaşanıyor

Dünyanın çeşitli bilim kurumlarından biyologlar, dünya yaşam tarihinde aşırı doğa olayları sebebiyle 5 kez kitlesel nesil tükenme krizi yaşandığını belirterek, hali hazırda 6. krizin devam ettiğini ama bu sefer tüm sorumlusunun insan faaliyetleri olduğunu vurguladı.

Dünyanın çeşitli bilim kurumlarından biyologlar, dünya yaşam tarihinde aşırı doğa olayları sebebiyle 5 kez kitlesel nesil tükenme krizi yaşandığını belirterek, hali hazırda 6. krizin devam ettiğini ama bu sefer tüm sorumlusunun insan faaliyetleri olduğunu vurguladı.

Hawaii Üniversitesi'nden ve Fransa'daki Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'den biyologlar başta olmak üzere bilim insanları, dünya yaşam tarihinde daha önce 5 kez aşırı doğa olayları sebebiyle kitlesel biyo-çeşitliliğin yok olduğunu açıkladı. Bilim insanları, halen 6'ncı kitlesel nesil tükenme krizinin sürmekte olduğunu ve bu sefer krizin tamamen insan faaliyetlinden kaynaklandığını vurguladı. Çalışmanın baş yazarı Profesör Robert Cowie, nesil tükenme konusunda memeliler ve kuşlara odaklanıldığını ancak biyolojik çeşitliliğin büyük çoğunluğunu oluşturan omurgasızların ve bitki türlerinin görmezden gelindiğini belirtti.

HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN YOK OLMA ORANLARI ARTTIHawaii Üniversitesi Okyanus Pasifik Biyolojik Bilimler Araştırma Merkezi'ndeki Yer Bilimi ve Teknolojisi Okulu araştırma profesörü olan Robert Cowie "Pek çok hayvan ve bitki popülasyonunda türlerin yok olma oranlarının önemli ölçüde artması ve azalan bolluk oranları iyi belgelenmiştir, ancak bazıları bu fenomenlerin kitlesel yok oluş anlamına geldiğini inkar etmektedir. Bu inkar, memelilere ve kuşlara odaklanan ve tabii ki biyolojik çeşitliliğin büyük çoğunluğunu oluşturan omurgasızları görmezden gelen krize ilişkin oldukça taraflı bir değerlendirmeye dayanıyor" ifadelerini kullandı.

İnsanların biyosferi büyük ölçekte manipüle edebilen tek tür olduğunu belirten Cowie, insan türünün gelecek ve Dünya'nın biyolojik çeşitliliği konusunda bilinçli seçime sahip tek tür olduğunu vurguladı.


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Hawaii Üniversitesi, Araştırma, Fransa, Bitki, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Dünyada insan kaynaklı 6'ncı kitlesel nesil tükenme krizi yaşanıyor - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Dünyada insan kaynaklı 6'ncı kitlesel nesil tükenme krizi yaşanıyor - Son Dakika
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