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Uzmanlar endişeli! Dünyanın en büyük buz dağı hareket etmeye başladı - Son Dakika

Uzmanlar endişeli! Dünyanın en büyük buz dağı hareket etmeye başladı

Antarktika'da bulunan A23a isimli buz dağı, 30 yıl sonra hareket etmeye başladı. Uzmanlar, buz dağının hareketinin Güney Georgia adasında yaşayan hayvanlar için sorun yaratabileceğini belirtiyor.

24.11.2023 - 14:39,
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1986'da Antarktika kıyı şeridinden koparak Weddell Denizi'nde karaya oturup "buz adasına" dönüşen "A23a" isimli buz dağı, 30 yılı aşkın bir süre sonra hareket etmeye başladı.

UZMANLAR ENDİŞELİ

İngiltere'de bulunan British Antarctic Survey'den Dr. Andrew Fleming, buz dağının zaman içerisinde küçüldüğünü ve hareket etmeye başladığını belirtti. Buz dağının ilk hareketini 2020'de fark ettiğini kaydeden Fleming, son aylarda rüzgar ve akıntıların etkisiyle A23a'nın hızla ilerlediğini aktararak halihazırda Antarktika Yarımadası'nın kuzey ucundan geçtiğini kaydetti. Uzmanlar, A23a'nın Güney Georgia'da karaya oturması durumunda adadaki fok, penguen ve diğer deniz kuşları için sorun yaratabileceğine işaret ediyor.

Dünyanın en büyük buz dağı hareket etmeye başladı

HAYVANLARIN BESLENME ROTALARI BOZULABİLİR

Buz dağının kütlesinden dolayı hayvanların beslenme rotalarının bozulabileceğini vurgulayan uzmanlar; bunun, hayvanların yavrularını düzgün beslemelerini engelleyebileceğini belirtiyor. Dünyanın en büyük buz dağı olarak bilinen A23a'nın yüzölçümü yaklaşık 4 bin kilometrekare kalınlığı ise yaklaşık 400 metre.

Kaynak: AA

Hayvanlar, Çevre, Doğa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Uzmanlar endişeli! Dünyanın en büyük buz dağı hareket etmeye başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uzmanlar endişeli! Dünyanın en büyük buz dağı hareket etmeye başladı - Son Dakika
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