ECOWAS, Nijer'deki askeri cunta için operasyon başlatmadı - Son Dakika
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ECOWAS, Nijer'deki askeri cunta için operasyon başlatmadı

07.08.2023 07:46

ECOWAS, Nijer'deki askeri cunta tarafından verilen sürenin dolmasının ardından askeri bir operasyon başlatmayacağını açıkladı. Bunun yerine ECOWAS, Nijer'e ekonomik yaptırımlar uygulayacak ve uluslararası kurumlardan destek arayacak. ECOWAS'ın cunta için tanıdığı sürenin 1 hafta daha uzatılması bekleniyor.

ECOWAS'ın 30 Temmuz'da askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için verdiği 7 günlük süre, yerel saat ile 00.00'da doldu. Bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini bildiren ECOWAS beklenenin aksine sürenin dolmasıyla askeri bir operasyon başlatmadı.

NİJER HAVA SAHASI KAPATILDI

Sürenin dolmasına birkaç saat kala askeri cunta Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) tarafından yayımlanan bildiride, muhtemel bir saldırıya karşı Nijer hava sahasının ikinci bir emre kadar kapatıldığı duyuruldu. Bildiride, yabancı bir ülkenin ECOWAS iş birliğinde Nijer'e operasyon hazırlığında olduğu iddia edildi ve ECOWAS'ın halihazırda 2 Orta Afrika ülkesine asker konuşlandırdığı kaydedildi.

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"BİRLİKLERİMİZİN GÜCÜNÜ ARTIRMAMIZ GEREKİYOR"

Amerikan Wall Street Journal gazetesi ise ECOWAS'ın askeri operasyon için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu yazdı. Haberde, ECOWAS ülkelerinden birinde görev yapan üst düzey bir askeri yetkilinin "Şu an için böyle bir askeri harekata katılmadan önce birliklerimizin gücünü artırmamız gerekiyor. Herhangi bir askeri harekatın başarısı iyi bir hazırlığa bağlıdır." ifadesine yer verildi.

ULUSLARARASI KURUMLARDAN DESTEK ARAYACAK

Askeri yetkiliye göre, ECOWAS'ın askeri müdahaleye hazırlanmak için daha fazla zamana ihtiyacı var ancak bu süreçte de ECOWAS, ekonomik yaptırımlar kanalıyla Nijer'e baskıya devam edecek ve daha geniş ticari ambargo için uluslararası kurumlardan destek arayacak.

Nijer'de hareketlilik! Cunta, askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattı

SÜRE 1 HAFTA DAHA UZAYABİLİR

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmayan ECOWAS'ın cuntaya tanıdığı süreyi 1 hafta daha uzatacağı tahmin ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükûmetinin başına geçmişti.

Mesut Şahin
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Güncel
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Son Dakika Dünya ECOWAS, Nijer'deki askeri cunta için operasyon başlatmadı - Son Dakika


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