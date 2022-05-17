Ekonomik kriz ile boğuşan Sri Lanka Başbakanı: Sadece bir günlük petrolümüz kaldı! - Son Dakika
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Ekonomik kriz ile boğuşan Sri Lanka Başbakanı: Sadece bir günlük petrolümüz kaldı!

17.05.2022 09:08
Ekonomik kriz ile boğuşan Sri Lanka Başbakanı: Sadece bir günlük petrolümüz kaldı!

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe ülke ekonomisindeki istikrarsızlık ile ilgili yaptığı açıklamada, "Petrol stokumuz bitti. Sadece bir günlük petrolümüz kaldı" dedi.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, ülke ekonomisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Nakit sıkıntısı çekildiğini ve ekonomik gidişatın tehlikeli bir hal aldığını belirten Wickremesinghe, "Petrol stokumuz bitti. Şu anda sadece bir günlük petrol stokuna sahibiz" açıklamasında bulundu.

Ülkenin gelecek günlerde daha kötü şartlarla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarılarda bulunan Başbakan Wickremesinghe, Sri Lankan Havayolları şirketinin özelleştirilmesi gerektiğini de söyledi.

Ülke ekonomisindeki istikrarsızlığın altını çizen Wickremesinghe, "Maaşları ödemek ve temel ihtiyaçları karşılamak için para basmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

SRİ LANKA'DA NELER OLUYOR?

31 Mart'ta göstericilerin Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın özel konutuna saldırmasının ardından başkent Kolombo'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak bir hafta sürdükten sonra Buda'nın doğum günü nedeniyle kaldırıldı.

9 Mayıs'ta Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşandı, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrıldı.

Hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı verdi.

Ekonomik olarak dar boğazda olan Sri Lanka halkı bunun sorumluluğunu Cumhurbaşkanı ve Başbakan Rajapaksa kardeşlere yükledi ve istifa çağrısı yaptı.

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Son Dakika Dünya Ekonomik kriz ile boğuşan Sri Lanka Başbakanı: Sadece bir günlük petrolümüz kaldı! - Son Dakika


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