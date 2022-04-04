Ekonomik kriz nedeniyle protestoların sürdüğü Sri Lanka'da tüm bakanlar istifa etti - Son Dakika

Sri Lanka'da ekonomik kriz nedeniyle devam eden protestolar sonrası, Başbakan Mahinda Rajapaksa hariç, kabinedeki tüm bakanlar istifa etti.

26 bakan, Başbakan Rajapaksa'ya istifa mektuplarını iletti.

Eğitim Bakanı Dinesh Gunawardena, başbakanın yeni kabine kurabilmesi için istifa ettiklerini açıkladı. Başbakan'ın oğlu Namal Rajapaksa da istifa eden bakanlar arasında.

Ancak kabinenin istifası, sokağa çıkma yasaklarına rağmen süren protestoları durdurmadı.

İngiltere'den 1948 yılında bağımsızlığını kazanan Sri Lanka, tarihinin en kötü ekonomik krizinden geçiyor. Ülkede gıda, petrol, ilaç ve diğer temel ihtiyaç maddelerinin tedariğinde ciddi sıkıntılar ve günlük elektrik kesintileri de yaşanıyor.

Olağanüstü hâl ilan edildi

Başbakan'ın kardeşi olan Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, protestoların başkent Colombo'daki evine yaklaşması sonrası 1 Nisan Cuma günü ülkede olağanüstü hâl ve Pazartesi sabahına kadar geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Ancak haftasonu boyunca, bazı kentlerde ufak çaplı protestolar sürdü.

İktidar koalisyonundaki küçük partilerden biri de bu hafta koalisyondan çekilebileceğinin işaretini verdi. Bu gerçekleşirse hükümet, olağanüstü hâl kararının uzatılması için yeterli oy çoğunluğunu sağlayamayabilir.

Ülkede protestolar nedeniyle sosyal medyaya da kısıtlama uygulanıyor. Hükümet, internet sağlayıcılara Facebook, WhatsApp, Twitter ve diğer sosyal medya uygulamalarına erişimin durdurulması emri vermişti.

Muhalif Samagi Jana Balawegaya ittifakı, kabineyi istifaya çağırmış, Pazar günü de başkentteki Bağımsızlık Meydanı'na yürümek isteyen muhalefet milletvekilleri ve göstericiler, ellerinde otomatik silahlar bulunan askerler tarafından durdurulmuştu.

Perşembe günü de Devlet Başkanı'nın evine yaklaşan protestoların önce sakin başladığı, polisin göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanması sonrası şiddete dönüştüğü aktarılıyor. Polis müdahalesine göstericilerin taş atarak cevap vermesi nedeniyle en az 20 polisin yaralandığı belirtildi. Çevredeki bazı araçlar da ateşe verildi.

Sri Lanka neden ekonomik krizde?

Ülkedeki döviz eksikliği, krizin en önemli nedenlerinden biri olarak görülüyor. 22 milyon nüfuslu ülkenin 51 milyar dolar dış borcu bulunuyor. Ülkedeki tüketim büyük ölçüde ithal ürünlere dayanıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkenin turizm gelirlerinin de durması krizde etkili oldu.

Uzmanlar uzun süredir borçlanan ve vergi kesintilerine giden hükümetin hatalı politikalarının da krizin büyümesinde etkili olduğu yorumunu yapıyor.