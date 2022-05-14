El konulan Picasso tablosu Marcos'un evinde görüldü, sahte olduğu iddia ediliyor - Son Dakika
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El konulan Picasso tablosu Marcos'un evinde görüldü, sahte olduğu iddia ediliyor

14.05.2022 12:41
El konulan Picasso tablosu Marcos'un evinde görüldü, sahte olduğu iddia ediliyor

Filipinler'in yeni devlet başkanı seçilen Ferdinand 'Bongbong' Marcos Jr, seçim zaferinden sonra annesi Imelda Marcos'u ziyaret etti.

Filipinler'in yeni devlet başkanı seçilen Ferdinand 'Bongbong' Marcos Jr, seçim zaferinden sonra annesi Imelda Marcos'u ziyaret etti. Ziyaret sırasında önceki hükümet tarafından el konulan Pablo Picasso'nun 'Reclining Woman VI' adlı tablosu duvarda asılı olduğu görüldü, ancak tablonun sahte olduğu ileri sürülüyor. 2014 yılında Filipinler hükümetince Marcos ailesinin yolsuzluk iddialarına yanıt olarak birçok değerli varlığın yanı sıra Picasso tablosuna da el konulduğu açıklanmıştı.

36 yıl boyunca sürgünde yaşayan Marcos ailesinin oğlu Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr'un, Filipinler devlet başkanlığı seçimlerini kazanmasının ardından annesi eski 'First Lady' Imelda Marcos'u ziyaret etti. Ziyarete dair Marcos Jr'un ofisinden paylaşılan fotoğraflarda, 2014 yılında ailenin sahip olduğu ancak yolsuzluk iddiaları sebebiyle el konulan Picasso'nun 'Reclining Woman VI' adlı tablosunun salondaki duvarda asılı olduğu görüldü. Eski hükümet yetkilileri, basına açıklama yaparak tablonun sahte olduğu için aileye bırakıldığını belirtti.

MARCOS AİLESİDevlet Başkanı seçilen Marcos Jr'un babası, 1965'ten 1986'ya kadar ülkeyi yönetmiş ancak ailenin serveti basında sık sık konu olmuştu. Eski 'First Lady' Imelda Marcos'un binlerce ayakkabısı o dönemde dünya basının gündeminde yer almış, ailenin serveti 1986 yılındaki protestolara kadar dikkat çeken konulardan biri olmuştu. Şiddetli protestolar sonucunda aile, ülkeden kaçarak Hawaii'ye sığınmış ve seçimlere kadar sürgünde yaşam sürmüştü.


El konulan Picasso tablosu Marcos'un evinde görüldü, sahte olduğu iddia ediliyor
El konulan Picasso tablosu Marcos'un evinde görüldü, sahte olduğu iddia ediliyor
El konulan Picasso tablosu Marcos'un evinde görüldü, sahte olduğu iddia ediliyor
El konulan Picasso tablosu Marcos'un evinde görüldü, sahte olduğu iddia ediliyor
El konulan Picasso tablosu Marcos'un evinde görüldü, sahte olduğu iddia ediliyor
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Imelda Marcos, Filipinler, Yolsuzluk, Hükümet, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya El konulan Picasso tablosu Marcos'un evinde görüldü, sahte olduğu iddia ediliyor - Son Dakika


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