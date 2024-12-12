Elton John, \'Yılın İkonu\' Seçildi

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50 yıllık müzik kariyerine son verme kararı alan Grammy ödüllü şarkıcı Elton John, Time dergisi tarafından 'Yılın İkonu' seçildi.

Time dergisi tarafından yapılan açıklamada, 'Sir' ünvanlı İngiliz sanatçı Elton John, 'müzik, hayırseverlik ve popüler kültür üzerindeki dönüştürücü etkisi' nedeniyle 'Yılın İkonu' seçildi. Dergiye kapak pozu veren John, "İnsanlar hatırlarsa dünyayı biraz değiştirmeye çalıştık, naziktik, insanlara yardım etmeye çalıştık... ve bunun dışında müzik de vardı" dedi.

Dergi, Elton John'un üretken yaratıcılığını sürdürürken yeni nesillerle bağlantı kurabilmeye geçişini övdü. Dergide, "Rüzgar ne kadar kuvvetli olursa olsun Elton John'un mumu söndürülemezdi" ifadesine yer verilirken, John'un iki Oscar'dan ilkini kazandığı animasyonlu Disney filmleri için şarkılar yazarak hayatının ikinci perdesini açtığı, Broadway müzikalleri için şarkılar yazarak üçüncü perdesine ulaştığı, melodilerini ve bazı vokallerini yeni nesil sanatçılara ödünç verirken, dördüncü perdeye geçiş yaptığı belirtildi.