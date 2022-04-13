Endonezya'nın Batı Papua Eyaletindeki Kamyon Kazasında 16 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

CAKARTA, 13 Nisan (Xinhua) — Eyaletin Manokwari bölgesindeki arama kurtarma ofisinin basın sözcüsü olan Muhammad Khairul Basyar tarafından yapılan açıklamaya göre kaza, yerel saatle 03.00 sularında, 29 kişi taşıyan bir kamyonun Pengunungan Arfak bölgesinin Minyambouw bucağındaki yokuş aşağı yoldan geçtiği sırada meydana geldi. Xinhua'ya telefonla bilgi veren Khairul, "Kamyon, yol kenarındaki bir tepeye çarptı; 13 kişi olay yerinde hayatını kaybetti; üç kişi hastanede yaşamını yitirdi, altı kişi de ağır şekilde yaralandı" diye konuştu. Basın sözcüsü, yedi kişinin kazayı yaralanmadan atlattığını kaydetti.