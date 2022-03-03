Enflasyon yüzde 54'ü aştı - Son Dakika
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BBC

Enflasyon yüzde 54'ü aştı

03.03.2022 10:27
Enflasyon yüzde 54'ü aştı

Şubat ayında enflasyon bir önceki yılın aynı ayına göre %54,4 oranında arttı.

Şubat ayında enflasyon bir önceki yılın aynı ayına göre %54,4 oranında arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %75,75 ile ulaşım, %64,83 ile ev eşyası, %64,47 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Yurt içindeki üreticilerin fiyatlarının değişimini kıyaslayan Üretici Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %105,01 artış gösterdi.

Reuters'ın yaptığı ankette gıda ve enerji fiyatlarının artışını sürdürmesi nedeniyle tüketici enflasyonunun %53'e yakın bir oranda yükselmesi bekleniyordu.

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin enflasyon anketine göre Şubat enflasyonunun yıllık bazda %52,85 olacağı tahmin ediliyordu.

Aylık enflasyon ise yüzde %4,81 oldu.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) son 12 aylık enflasyonu %123.80 olarak açıkladı. Enflasyonda aylık artış ise %5,44 oranında gerçekleşti.

Enflasyon yüzde 54'ü aştı
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Araştırma, Enflasyon, Dünya, Son Dakika

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