Esad'ın Ayrılmasıyla Şam'da Kutlamalar - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Esad'ın Ayrılmasıyla Şam'da Kutlamalar

Esad\'ın Ayrılmasıyla Şam\'da Kutlamalar

Şam'da Beşar Esad'ın görevden ayrılmasıyla halk kutlamalar yaparken, eş zamanlı yağmalamalar yaşanıyor.

08.12.2024 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye lideri Beşar Esad'ın görevinden ayrılması ve ülkeyi terk etmesi üzerine ülkenin başkenti Şam'da kutlamalar yapılıyor.

BBC'nin Şam'da bulunan muhabiri Barbara Plett Usher, Esad'ın evinin yağmalandığını aktardı.

Yüzlerce kişi, daha önce yanına yaklaşılamayan evi görmek için mahalleye akın etti.

BBC'ye konuşan bir görgü tanığı, yağmalamayı işaret ederek, "Bu çok kötü, gerçekten üzgünüm" dedi.

Esad'ın evinin bulunduğu Malki mahallesinde Kültür Bakanlığı da yer alıyor.

Mahallede yaşayanlar yerleşkeleri korumaya çalışıyor.

Kimilerinin bakanlığa girerek bazı şeyleri çaldığı aktarıldı.

Şehrin başka yerlerinden de yağmalama haberleri geliyor.

Şehirde kontrolü ele geçiren Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ), Şam'ın hemen dışında bir hapishanede mahkumları serbest bıraktığını açıkladı.

Büyükelçiliklere saldırılar

Şam'daki İran ve Irak büyükelçilikleri boşaltıldı.

Sabah saatlerinde İran büyükelçilik binasına saldırı olmuştu.

Binanın camlarının kırıldığı ve duvarlarının zarar gördüğü kaydedildi.

Burada, İran'ın 2020 yılında bir ABD saldırısında ölen kıdemli komutanı General Kasım Süleymani ve öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın fotoğraflarının yırtıldığı görüldü.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise muhaliflerin İtalyan büyükelçinin evine girdiğini açıkladı.

Tajani, konuttaki üç araca el konduğunu, ancak elçiye ve güvenlik görevlilerine bir zarar gelmediğini söyledi.

Tajani, Suriye'de yönetim değişiminin barışçıl olması çağrısında bulundu.

Suriye'de HTŞ'nin Şam'ı ele geçirmesinin ardından devlet televizyonlarında muhaliflerin mesajları yayınlandı.

Yazılı mesajlarda Suriyelilere özel ve devlet mülklerini koruma çağrısı yapıldı.

Devlet radyosu da sabah saatleri boyunca "özgür" Suriye'yi kutlayan şarkılar çaldı.

Zafer işaretleri ve ağlayanlar

Diğer yandan şehrin Emevi Meydanı'nda toplanan insanlar kutlamalar düzenliyor.

Çoğu kişi zafer işareti yaparken sevinçten ağlayanların olduğu da görülüyor.

BBC'ye konuşan bir kadın, ailesinin neredeyse hepsinin hapishanede öldüğünü, harika bir an yaşadığını söyledi.

Meydanda toplanan bazı kişiler Suriye devrim bayrağını sallıyor.

Çoğu, Suriye'nin güneyinden gelen muhalifler şehirde dolaşıyor, ancak İdlib ve Halep plakalı araçlar da var.

Havaya ateş açanlar ve havai fişek kutlamaları gözlemleniyor.

Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin önünde BBC'ye konuşan iki genç ise Esad yönetimi altında hayatın çok zor olduğunu, şimdi daha mutlu olduklarını ve her şeyin daha güzel olacağını söyledi.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Büyükelçilik, Politika, Güvenlik, Kültür, Suriye, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Esad'ın Ayrılmasıyla Şam'da Kutlamalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

18:20 AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz
18:10 Suriye’de kaybeden sadece Esad değil Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü Suriye'de kaybeden sadece Esad değil! Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü
17:20 Esad’ın gitmesiyle Suriyeliler Emevi Camii’nde namaz kıldı Esad'ın gitmesiyle Suriyeliler Emevi Camii'nde namaz kıldı
14:35 Rusya: Esad görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi Rusya: Esad görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi
13:11 Suriye Milli Ordusu, Münbiç’in neredeyse tamamını kontrol altına aldı Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı
12:54 Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
12:26 Esad rejimi Fırat Nehri’nin doğusundan çekildi Kontrol ettiği bölgeleri PKKYPG’ye bıraktı Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı
12:20 4 kenti şahlandıracak yeni proje başlıyor 600 bin kişinin geliri artacak 4 kenti şahlandıracak yeni proje başlıyor! 600 bin kişinin geliri artacak
11:51 En çok kripto parası olan ülkeler belli oldu En çok kripto parası olan ülkeler belli oldu
11:50 6 yaşındaki Şirin’i istismar edip öldürmüştü İddianamedeki detaylar kan dondurdu 6 yaşındaki Şirin'i istismar edip öldürmüştü! İddianamedeki detaylar kan dondurdu
11:16 İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları
11:13 Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü
11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:59 Salatalıklarda büyük tehlike Salatalıklarda büyük tehlike!
10:17 Hazine Bakanı Şimşek: 2020’den beri en düşük seviye Hazine Bakanı Şimşek: 2020'den beri en düşük seviye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 18:35:17. #1.12#
SON DAKİKA: Esad'ın Ayrılmasıyla Şam'da Kutlamalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.