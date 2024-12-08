Esad'ın Nerede Olduğu Bilinmiyor - Son Dakika
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Esad'ın Nerede Olduğu Bilinmiyor

Esad\'ın Nerede Olduğu Bilinmiyor

Suriyeli muhaliflerin Şam'a girmesinin ardından Esad'ın nerede olduğu belirsizliğini koruyor.

08.12.2024 13:56
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Suriyeli muhaliflerin Şam'a girmesinin ardından Suriye lideri Beşar Esad'ın nerede olduğu belirsizliğini koruyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'dan yaptığı basın açıklamasında Esad'ın Suriye'nin dışında olduğunu düşündüklerini söyledi.

Fidan, "Bu konuda herhangi bir yorumda bulunamam, nerede olduğunu da bilmiyoruz. Muhtemelen Suriye dışındadır" dedi.

Suriye Başbakanı Muhammed el Celali ise Esad ve Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas'ın dün geceden bu yana nerede olduğunu bilmediğini söyledi.

Celali, dün gece geç saatlerde Esad ile iletişimini kaybettiğini ifade etti.

Reuters haber ajansına konuşan Suriye ordusundan iki üst düzey yetkili ise Esad'ın bir uçakla Şam'ı terk ettiğini söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderinin diplomatik danışmanlarından Anwar Gargash, gazetecilere yaptığı açıklamada Esad'ın BAE'de olup olmadığını bilmediğini aktardı.

BAE Devlet Başkanlığı Diplomasi Danışmanı Anwar Gargash, Esad'ın bir sığınma talebi olup olmadığı sorusuna yanıt vermedi.

Gargash, "İnsanlar, Esad'ın nereye gittiğini soruyor, gün sonunda bu sadece tarihe düşmüş bir dipnot. Bunun önemli olduğunu düşünmüyorum. Bu sadece çok daha büyük olayların bir dipnotudur" dedi.

Gargash ayrıca Suriye'nin henüz zorlukları tam olarak aşmadığını, aşırılıklara ve terörizme halen açık bulunduğunu ekledi.

Kaynak: BBC

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