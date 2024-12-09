Rejim karşıtı güçlerin Şam'da kontrolü ele geçirmesiyle Sednaya Hapishanesi'ndeki birçok tutsak serbest bırakılmıştı. Şam'da rejimle özdeşlesen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi'nde güvenlik kameralarında görünen ve hala ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi.
Şam'ı ele geçiren rejim karşıtı güçlerin, Esed rejimi ile özdeşleşen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesinde tutuklu olan mahkumlara ulaşmak için haritalara bakarak binanın yapısını çözmeye çalıştığı görüntüler kaydedildi.
Muhaliflerin Humus'un başka yerlerindeki binlerce tutukluyu serbest bırakmasının ardından Suriyeliler, Sednaya'nın kötü şöhretli 'mezbaha' hapishanesinden sevdiklerinin serbest bırakılması için yalvardı.
Hapishaneyle ilgili değerlendirmelerde bulunan bir kişi, "Nazilerin toplama kampları gibi değil, Irak zindanları, Güney Amerika hapishaneleri gibi değil, başka bir şey bu. Bir cezaevi değil burası, insanların işkence ile on yıllar boyunca cezalandırıldığı profesyonel bir devlet kurumu. Dünyada bilinen başka bir örneği olduğunu sanmıyorum o yüzden de doğru tanımı yapacak bir isim veremiyorum. Aşağıdaki videoda SMO'nun girdiği monitör odası var. Yerin üç kat altındaki hücreleri görebiliyorlar ama girişini bulamıyorlar. Kurtarılan mahkumlar, ülkeyi hala 2000 yılında ölen Hafız Esad yönetiyor sanıyorlar. Akıllı telefonları hiç görmemişler. Sistematik şekilde tecavüze uğrayan ve çocukları ile birlikte hücrelerde yaşamaya devam eden kadın mahkumlara ulaşılmış. İşkence merkezinin civarında henüz kaç kişinin gömülü olduğu belirlenemeyen çok büyük toplu mezarlar tespit edilmiş. Mahkumların bedenlerini ezip presleyen, sadece bu iş için imal edilmiş makineler bulunmuş. İçerideki mahkumların önemli bir bölümü akıl sağlığını kaybetmiş, buna rağmen işkenceye devam edilmiş. Burası insan yapımı bir yer olamaz, burayı şeytan inşa etmiş gibi duruyor" dedi.
Son Dakika › Dünya › Esad'ın mezbahası! Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor - Son Dakika
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