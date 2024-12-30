Eski ABD Başkanı Jimmy Carter 100 Yaşında Hayatını Kaybetti

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ABD'nin 39'uncu Başkanı Jimmy Carter, 100 yaşında hayatını kaybetti.

Carter ailesinin kurduğu Carter Center tarafından yapılan yazılı açıklamada, bir asırlık ömrü geride bırakan eski ABD Başkanı Carter'ın, Georgia eyaletinin Plains kasabasındaki evinde hayatını kaybettiği duyuruldu.

Carter Center sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'bir asrı geride bırakarak en uzun yaşayan ABD Başkanı olduğu' belirtilen Carter'ın, bir yıldan fazla bir süredir, kendi evinde bakım altında olduğu kaydedildi.

ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jimmy Carter'a minnet borçlu olduklarını vurguladı. Trump, "Jimmy'nin Başkan olarak karşılaştığı zorluklar ülkemiz için kritik bir zamanda geldi ve tüm Amerikalıların hayatlarını iyileştirmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Bunun için hepimiz ona minnettarız" ifadelerini kullandı.