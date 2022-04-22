Eski Honduras Devlet Başkanı Hernandez, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla yargılanmak üzere ABD'ye gönderildi - Son Dakika

Uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, yargılanmak üzere ABD'ye gönderildi.

2014'ten 27 Ocak 2022'ye kadar devlet başkanlığı yapan Hernandez görev süresi dolduktan sonra ABD'nin talebi üzerine 15 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

Hernandez, yoğun güvenlik önlemleri altında ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'ne (DEA) ait bir uçakla New York'a götürüldü.

Juan Orlando Hernandez, suçlamaları reddediyor ve uyuşturucu kaçakçılarının kendisinden intikam almaya çalıştığını öne sürüyor.

ABD, Hernandez'e şu suçlamaları yöneltti:

Hernandez eşinin Twitter hesabından yayımlanan bir videoda, "Ben masumum. Adil olmayan bir yargılamayla karşı karşıyayım" dedi.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Hernandez'in bugün New York'ta mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

Savcı Damian Williams, Hernandez'in "dünyanın en büyük uyuşturucu kaçakçılarıyla iş birliği yaparak tonlarca kokain ticaretine dayalı yoz ve vahşi bir imparatorluk kurduğunu" savundu.

DEA Başkanı Anne Milgram, Hernandez'i "dünyadaki en büyük ve en vahşi kokain komplolarının merkezindeki bir figür" diye niteledi.

'El Chapo bir milyon dolar verdi'

53 yaşındaki Hernandez'e yönelik suçlamalar, eski Honduras Kongresi üyesi olan kardeşi Juan Antonio "Tony" Hernandez'in geçen yıl uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla ABD'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasından sonra gündeme gelmişti.

Duruşmada savcılar Meksikalı uyuşturucu karteli lideri Joaquin "El Chapo" Guzman'ın, Juan Antonio Hernandez'e bir milyon dolar verdiğini iddia etmişti.

Savcılığa göre El Chapo, Tony Hernandez'e bu parayı, devlet başkanlığı seçimi kampanyasında kullanmak üzere ağabeyi Juan Orlando Hernandez'e vermesini söyledi.

Juan Orlando Hernandez, sekiz yıllık devlet başkanlığı sırasında uyuşturucu kaçakçılarını korumak, tutuklanmalarını ve ABD'ye gönderilmelerini engelleme karşılığında milyonlarca dollar rüşvet almakla suçlanıyor.

ABD, Honduras'a yaptığı iade talebi başvurusunda Hernandez'in deniz ve havayoluyla Kolombiya, Venezuela ve diğer ülkelerden gelen tonlarca kokaini teslim aldığını öne sürmüştü.

Başvuru dosyasında 2004'ten bu yana Guetemala üzerinden ABD'ye toplam 500 ton kokain sokulduğu belirtiliyor.