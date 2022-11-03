Imran Han'a suikast girişiminde bulunan saldırgandan ilk sözler: İnsanları yanlış yönlendiriyordu, onu öldürmek için elimden geleni yaptım

Seçim çalışmaları kapsamında başkent İslamabad'a yürüyen eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın konvoyuna silahlı saldırı düzenlendi. Han'ın hedef alındığı süikas girişiminde eski başbakan bacağından yaralandı.

SALDIRIDA 4 KİŞİ DAHA YARALANDI

Han, hükümeti erken seçime zorlama kampanyasının bir parçası olarak büyük bir kamyon ve araba konvoyuyla başkent İslamabad'a doğru ilerliyordu. Han'ın lideri olduğu Pakistan Adalet Hareketi, saldırıda liderleri dışında dört kişinin daha yaralandığını açıkladı.

OLAY YERİNDEN BAŞKA BİR ARAÇLA AYRILDI

70 yaşındaki Han'ın hayati tehlikesi bulunmazken, durumunun stabil olduğu açıklandı. Kaval kemiğine kurşun isabet eden Han, başka bir arabaya bindirilerek tedavi için hastaneye kaldırıldı

SALDIRGAN SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Olayın ardından yakalanan saldırgan suçunu itiraf etti. "Imran Han insanları yanlış yönlendiriyordu. İzlemeye dayanamadım ve bu yüzden onu öldürmek istedim. Onu öldürmek için elimden geleni yaptım. Sadece İmran Han'ı öldürmek istedim, başkasını değil" diyen şahıs, suç ortağının olmadığını saldırıyı tek başına gerçekleştirdiğini söyledi.

PAKİSTAN CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKANINDAN SALDIRIYA KINAMA

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, İmran Khan'a yönelik silahlı saldırının 'şok edici, endişe verici, utanç verici ve korkakça' olduğunu söyleyerek, "Imran Khan'a hain bir suikast girişimi gerçekleştirildi. Allah'a şükrediyorum kendisi güvende ama bacağına birkaç kurşun isabet etmiş ve umarım durumu kritik değildir. Bu saldırı şok edici, endişe verici, utanç verici, aldatıcı ve korkakça. Allah ona ve tüm yaralılara şifa versin" dedi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise şiddetin siyasette yeri olmaması gerektiğini söyleyerek, "PTI başkanının erken iyileşmesi için dua ediyorum. Siyasette şiddetin yeri yoktur. Silahlı saldırıya ilişkin Pencap eyalet hükümetine soruşturma ve güvenlik için gerekli tüm destek verilecek" ifadelerini kullandı.

GÜVENSİZLİK OYLAMASINDA KOLTUĞUNU KAYBETMİŞTİ

İmran Han, Eylül ayında kendisini koltuğundan kaybetmesine neden olan güvensizlik oylamasında ABD'nin parmağı olduğu iddia ederek halkın kendisini desteklediğini göstermek için yeni bir seçim yapılmasını istiyordu.