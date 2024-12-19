Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi: Resmen başvuruda bulundu - Son Dakika
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Dünya

Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi: Resmen başvuruda bulundu

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Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'a, bir darbe de eşi Esma Esad tarafından geldi. Esma Esad'ın, sığındıkları Moskova'daki yaşam koşullarından mutlu olmadığı ve Londra'ya gidebilmek için boşanma talebinde bulunduğu öne sürüldü.

19.12.2024 16:52  Güncelleme: 17:27
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Suriye'de 61 yıllık Baas rejimin sona ermesiyle birlikte ülkeyi terk ederek Rusya'ya kaçan devrik lider Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi.

Esma Esad'dan Devrik Lider Beşar Esad'a Boşanma Şoku!

İNGİLİZ VATANDAŞLIĞINI KULLANMAK İSTİYOR

İngiltere'nin başkenti Londra'da doğan ve 2000 yılında Beşar Esad ile evlendikten sonra bankacılık kariyerini geride bırakarak Suriye'te taşınan Esma Esad'ın, Moskova'daki yaşam koşullarından mutlu olmadığı ve Londra'ya gidebilmek için boşanma talebinde bulunduğu öne sürüldü.

Esma Esad'dan Devrik Lider Beşar Esad'a Boşanma Şoku!

ÖZEL İZİN TALEP ETTİ

HaberTürk'ün haberine göre, aynı zamanda İngiltere vatandaşı da olan Esma Esad, Rus mahkemesine başvurup Moskova'dan ayrılabilmek için özel izin talep etti.

Esma Esad'dan Devrik Lider Beşar Esad'a Boşanma Şoku!

YASAKLAR ALTINDA YAŞIYORLAR

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın sığınma talebi Rusya tarafından kabul edilmiş olsa da, Moskova'daki yetkili makamlar tarafından sıkı denetimlere tabi tutulduğu, başkenti terk etmesi ya da herhangi bir siyasi faaliyete girişmesinin kesinlikle yasaklandığı kaydediliyor.

Esma Esad'dan Devrik Lider Beşar Esad'a Boşanma Şoku!

MAL VARLIĞI DA DONDURULDU

Öte yandan Rus makamları tarafından Beşar Esad'ın mal varlığına erişimi de donduruldu. Bu durum Esad ailesinin maddi gücünü ve yaşam koşullarını oldukça kısıtlıyor.

Beşar Esad\'a bir darbe de eşi Esma Esad\'dan geldi: Resmen başvuruda bulundu

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Son Dakika Dünya Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi: Resmen başvuruda bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Murat Çevre:
    öküz öldü ortaklık bozuldu hikayesi bu iste 46 1 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Tüm suriyeyi küle olarak çalıştırıp kanını vampir gibi emiyodunuz Rusya hiç Suriye ye benzemiyor dimi müdür bey 31 2 Yanıtla
  • Nadir ÇETİN:
    Nass var.Allah zalimleri sevmez.Bunlar daha iyi günleri çok mazlumun ahını aldı.Darısı bütün zalimlerin başına. 30 2 Yanıtla
  • oktay sayar:
    ipin ucu putinde :) 28 0 Yanıtla
  • Ali Gökdemir:
    zalimle yaşayan zalim alimle yaşayan alim olur siz zalimin zalimisiniz kahrı perişan olun 21 1 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    esat seni furur 11 1 Yanıtla
  • Osman YILMAZ:
    Hani iyi günde kötü gündeydi Vay be bu kadınların gözü azıcık para görsün makam şöhret görsün İngilizcede sığınır Amerika’da sanır 12 0 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    moskova paralarını asla geri vermez.135 milyar doları kasaya koymuş, bir daha verirmi.ingiltereye parasız gider. 9 0 Yanıtla
  • Alper Elma:
    ailesini kurtarmak için yalandan boşanıyor, çünkü bu şekilde bir haber Esad yalnız kaldı aileside onu terketti ailesine zarar gelmesin diye yalandan böyle bir yola basvuruyor aklı olan durumu anlar resmi olarak boşanıp manevi olarak birlikte olacaklardır 4 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi: Resmen başvuruda bulundu - Son Dakika
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