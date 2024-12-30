Etiyopya\'da Kamyon Kazası: 71 Kişi Hayatını Kaybetti

Dünya

ETİYOPYA'da yolcu taşıyan bir kamyonun nehre düşmesi sonucu 71 kişi hayatını kaybetti.

Etiyopya'da Sidama bölgesindeki Bona ilçesinde bir düğüne giden ve çok sayıda yolcunun bulunduğu kamyon, köprüden nehre düştü. Sidama Bölgesi Sağlık Dairesi tarafından yapılan açıklamada, kazada 71 kişinin hayatını kaybettiği, yaralananların ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.