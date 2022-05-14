Evli çift, otel odasında birlikte olduğu esnada çalışan odaya sızarak videoya aldı - Son Dakika

İngiltere'nin Bradford kentinde ikamet eden 28 yaşındaki Abigail Higson ve Usama Qazi adlı çiftin İspanya tatili, iddialara göre bir otel çalışanının yaptıkları nedeniyle kabusa döndü.

11 GECELİK TATİL AYARLADILAR

Çift, 11 gecelik bir gezi için üç yıldızlı bir otelde rezervasyon yaptırdı ve iki çocuğunu da Abigail'in annesine bıraktı. İspanya'ya tatilde olan bir çift, kaldıkları üçlü yıldızlı otelin bir çalışanının kendilerini cinsel ilişki sırasında videoya çektiğini söyledi.

"DIŞARI İTTİM VE SAPIK DİYE BAĞIRDIM"

Odalarına gizlice giren çalışanı fark ettiğini dile getiren Abigail, "Onu pozisyon değiştirdiğimde gördüm. Telefonunu çıkardı ve bizi çekiyormuş gibi görünüyordu. Onu odadan dışarı ittim ve 'sapık' diye bağırdım" dedi. Olayın bir anda büyümesinden sonra çift erken saatlerde polisi aradı.

OTEL, İDDİALARI KABUL ETMİYOR

Otel yetkilileri iddiaların doğru olmadığını ve çiftin sarhoş olduğunu öne sürdü. Otele gelen polislerin çiftin odasından gelen gürültüler nedeniyle diğer konukların rahatsız olması üzerine yapılan şikayetler doğrultusunda geldiğini söyledi. Çift başka bir otele taşındı ve cinsel birliktelik sırasında kapılarının önüne bir barikat kurduklarını söyledi.