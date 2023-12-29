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Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü - Son Dakika
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Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü

Hindistan'da 25 yaşındaki R. Nandhini, çocukluktan beri tanıştığı Sicko Vetrimaran tarafından evlenme teklifini reddettiği için canlı canlı yakılarak öldürüldü.

Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü
29.12.2023 - 16:18,  Güncelleme: 16:33
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Hindistan'da cinsiyet değiştirerek erkek olan bir kişi, evlenme teklifini kabul etmeyen kadını canlı canlı yakarak öldürdü.

25 yaşındaki R. Nandhini, ameliyatla erkek olan Sicko Vetrimaran ile çocukluğundan beri tanışıyordu. Vetrimaran, Nandhini'ye çocukluğundan beri kendisine ilgi duyduğunu ve kendisi ile evlenmek istediğini söyledi. Nandhini, aynı iş yerinde çalıştığı başka birine karşı ilgisi olduğunu söyleyerek evlilik teklifini geri çevirdi.

ORMANLIK ALAN ÜSTÜNE BENZİN DÖKÜP YAKTI

Bunun üzerine Vetrimaran, Nandhini'ye kendisine sürpriz bir hediye aldığını hediyeyi kendisine göstermek için kendisi ile gelmesini söyledi. Motosikletle ormanlık alana götürdüğü Nandhini'yi, önce el ve kollarını zincirle bağladı. Nandhini, kendisini serbest bırakması için yalvarmasına rağmen üzerine benzin döküp yakarak öldürdü.

Sorgusunda cinayeti itiraf eden Vetrimaran tutuklandı.

Evlilik teklifini geri çeviren kız arkadaşını diri diri yakarak öldürdü
Evlilik teklifini geri çeviren kız arkadaşını diri diri yakarak öldürdü
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Çocukluk, India, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü - Son Dakika


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