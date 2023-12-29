Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü

Hindistan'da cinsiyet değiştirerek erkek olan bir kişi, evlenme teklifini kabul etmeyen kadını canlı canlı yakarak öldürdü.

25 yaşındaki R. Nandhini, ameliyatla erkek olan Sicko Vetrimaran ile çocukluğundan beri tanışıyordu. Vetrimaran, Nandhini'ye çocukluğundan beri kendisine ilgi duyduğunu ve kendisi ile evlenmek istediğini söyledi. Nandhini, aynı iş yerinde çalıştığı başka birine karşı ilgisi olduğunu söyleyerek evlilik teklifini geri çevirdi.

ORMANLIK ALAN ÜSTÜNE BENZİN DÖKÜP YAKTI

Bunun üzerine Vetrimaran, Nandhini'ye kendisine sürpriz bir hediye aldığını hediyeyi kendisine göstermek için kendisi ile gelmesini söyledi. Motosikletle ormanlık alana götürdüğü Nandhini'yi, önce el ve kollarını zincirle bağladı. Nandhini, kendisini serbest bırakması için yalvarmasına rağmen üzerine benzin döküp yakarak öldürdü.

Sorgusunda cinayeti itiraf eden Vetrimaran tutuklandı.