FBI\'dan seçim güvenliği uyarısı

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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), seçim sürecine ilişkin yanlış bilgilerin yayılması amacıyla kurumun adı ve logosunun kötüye kullanıldığı bazı olaylar hakkında kamuoyunu uyardı. FBI, kendisine ait olduğu iddia edilen sahte videoların, seçimle ilgili asılsız söylemler yaydığını belirtti.

FBI tarafından yapılan açıklamada, bu tür sahte içeriklerin iki örneğine dikkat çekildi. İlk örnekte, FBI tarafından sözde yapılmış bir terör uyarısını içeren sahte bir haber klibi yer alıyor. Bu klipte, FBI'nın Amerikalılara 'sandığa gitmek yerine uzaktan oy kullanmaları' çağrısında bulunduğu öne sürüldü. Ancak FBI, bu videonun gerçek olmadığını ve ABD'deki oy kullanma merkezleri ile ilgili mevcut güvenlik durumu hakkında yanlış bilgiler içerdiğini ifade etti. İkinci örnek ise sahte bir FBI basın açıklamasını içeren ve Pennsylvania, Georgia ve Arizona'daki beş cezaevinin yönetimlerinin mahkum oylarını manipüle ederek bir siyasi parti ile işbirliği yaptığını iddia eden bir videoyu kapsıyor. FBI, bu videonun da tamamen sahte olduğunu ve içeriğinin yanlış olduğunu belirtti.

Seçim güvenliğinin en öncelikli konularından biri olduğunu vurgulayan FBI, eyalet ve yerel kolluk kuvvetleriyle yakın iş birliği içinde çalıştığını, seçime yönelik tehditlere karşı hızlıca yanıt verdiğini ve Amerikalıların oy kullanma haklarını koruduğunu ifade etti. FBI, bu tür asılsız içeriklerin demokratik sürece zarar verme ve seçim sistemine olan güveni sarsma amacı taşıdığını belirtti.