FBI, eski ABD Başkanı Bush'a yönelik suikast planının engellendiğini duyurdu - Son Dakika
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BBC

FBI, eski ABD Başkanı Bush'a yönelik suikast planının engellendiğini duyurdu

25.05.2022 06:33
FBI, eski ABD Başkanı Bush'a yönelik suikast planının engellendiğini duyurdu

Amerikan yetkililer, bir IŞİD sempatizanının eski ABD Başkanı George W Bush'u öldürmeye yönelik plan yaptığını ancak bunun FBI tarafından ortaya çıkarıldığını duyurdu.

Amerikan yetkililer, bir IŞİD sempatizanının eski ABD Başkanı George W Bush'u öldürmeye yönelik plan yaptığını ancak bunun Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından ortaya çıkarıldığını duyurdu.

Ohio eyaletindeki şüphelinin, operasyon için Iraklı kişileri Meksika'dan ABD'ye kaçırmaya çalıştığı iddia ediliyor.

Şu anda gözaltında olan zanlı, Salı günü Ohio'da federal bir mahkemeye çıkarıldı.

FBI, planı bozmak üzere muhbirlerini kullanırken, zanlı ile olan görüşmeleri de kaydetti.

Mahkeme belgelerine göre, 52 yaşında ve adı Shihab Ahmed Shihab olan Irak vatandaşı zanlı, 2020 yılından beri ABD'de bulunuyor ve sığınma başvurusunun neticelenmesini bekliyor.

FBI, Shihab'ın, insan kaçakçısı olduğunu belirtilen gizli bir kaynağa, Katar merkezli Al-Raed (gök gürültüsü) olarak bilinen bir gruba bağlı olduğunu söylediğini iddia ediyor.

FBI kaynaklarıyla yaptığı görüşmelerde Shihab, "pek çok Iraklıyı öldürdüğü" ve "Irak'ı böldüğü" gerekçeleriyle Bush'u öldürmek istediğini söyledi.

Operasyonda yer almayı umduğunu belirten Shihab, ölümü umursamadığını ve bundan dolayı gurur duyacağını da sözlerine ekledi.

Shihab'ın sahte polis rozetleri aradığı ve operasyona katılacak militanları Meksika sınırından geçirip geçiremeyeceğini, operasyon sonunda da tekrar onları ülke dışına kaçırıp kaçıramayacağını araştırdığı iddia ediliyor.

Operasyon için ABD'ye kaçırılmak istenen iki kişi, suikast deneyimleri olan eski Iraklı istihbarat ajanları olarak tanımlandı.

Shihab'ın sahte bir insan kaçakçısının müşterisi olduğunu iddia eden ikinci bir FBI kaynağıyla da temasa geçtiği iddia ediliyor. İki muhbir de Shihab ile olan görüşmelerini kayıt altına aldı.

Kaynaklara insan kaçakçılığını kullanarak IŞİD üyelerini ABD'ye getirmeyi umduğunu söylediği iddia edilen Shihab'ın terör örgütünün bir üyesi olmakla suçlanmadı.

Bir defasında Shihab ve bir muhbir Bush'un konutunu ve George W Bush Enstitüsü'nün videolarını çekmek üzere Dallas'a gitti.

Zanlının Mart 2022'de ise Ohio'nun Columbus kentindeki bir otel odasında silahlara ve sahte üniformalara bakmak için bir toplantıya katıldığından da söz ediliyor.

Shihab, birini yasadışı yollardan ABD'ye getirmeye çalışmaktan 10 yıl, eski bir ABD yetkilisini öldürmeye teşebbüse yardım ve yataklık etmekten de 20 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor.

Bush'un sözcülerinden birisi, eski başkanın "Amerikan istihbarat birimlerine, kolluk güçlerine ve ABD Gizli Servisi'ne sonsuz güven duyduğunu" aktardı.

BBC, konuyla ilgili FBI'den görüş talep etti.

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Kaynak: BBC

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