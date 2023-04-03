Finlandiya'da genel seçim yapıldı! Başbakan Marin'in partisi üçüncü oldu

Finlandiya'da genel seçimleri kesin olmayan sonuçlara göre muhafazakar Ulusal Koalisyon Partisi yüzde 20,8 ile önde tamamlarken, Gerçek Finler Partisi yüzde 20 ve mevcut Başbakan Sanna Marin'in liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti (SDP) yüzde 19,9 oy aldı.

HİÇBİR PARTİ ÇOĞUNLUK ELDE EDEMEDİ

Sonuçlara göre parlamentoda KOK 48, PS 46, SDP 43 ve Merkez Parti (KESK) 23 sandalyeye sahip olacak. Bu sonuçlara göre, mecliste hiçbir parti çoğunluğu sağlayamadı. Birinci olan partinin lideri Orpo, tüm gruplarla çoğunluk için müzakere mesajı verdi.

PARTİDEKİ GÖRÜNTÜLERİ TARTIŞMA YARATTI

Ağustos 2022'de Başbakan Sanna Marin'in, Finlandiyalı ünlülerle bir partide dans ettiği görüntüler yayınlanmıştı. Parlamentodaki muhalif partiler, Marin'in bu görüntülerini eleştirmiş ve uyuşturucu testi yaptırması konusunda talepte bulunmuştu.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Marin, daha sonra sadece alkol aldığını belirtmiş ve uyuşturucu testinin negatif çıktığını açıklamıştı. Marin, yanlış bir şey yapmadığını belirtmesine rağmen özür dilemişti.