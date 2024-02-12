Florida'da iki motoru arızalanan özel uçak otoyola çakıldı: 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Florida'da iki motoru arızalanan özel uçak otoyola çakıldı: 2 kişi hayatını kaybetti

Florida'da acil iniş yapmaya çalışan bir uçak, otoyola çakıldı ve alev topuna döndü. Uçakta bulunan 5 kişiden 3'ü kaçarak kurtulmayı başarırken, 2 kişi hayatını kaybetti. Uçağın düşmeden önce yayınlanan ses kayıtlarında pilotun arıza nedeniyle acil iniş yapmak istediği duyuldu. Federal Havacılık Dairesi, uçağın iki motorunun durduktan sonra otoyola çakıldığını belirtti.

12.02.2024 11:13
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Florida'da içinde beş kişi bulunan uçak otoyola çakılıp alev topuna döndü.

Florida'da acil iniş yapmaya çalışan bir uçak, otoyola çakıldı ve alev topuna döndü. Uçakta bulunan 5 kişiden 3'ü, 27 yaşındaki hostes Sydney Ann Bosmans, 35 yaşındaki Aaron Baker ve 23 yaşındaki Audra Green, kaçarak kurtulmayı başardı. Ancak 50 yaşındaki pilot Daniel Murphy ve 60 yaşındaki yardımcı pilot Ian Frederick Hofmann hayatını kaybetti. Uçağın düşmeden önce yayınlanan ses kayıtlarında pilotun 'iki motorda arıza var, acil iniş yapmamız gerekiyor' dediği duyuluyor. Federal Havacılık Dairesi, uçağın iki motorunun durduktan sonra otoyola çakıldığını belirtti.

Havalimanına acil iniş yaptığı sırada düşen uçakta bulunan 27 yaşındaki hostes Sydney Ann Bosmans, yolcular 35 yaşındaki Aaron Baker ve 23 yaşındaki Audra Green, kaçarak kurtulmayı başarırken 50 yaşındaki pilot Daniel Murphy ve 60 yaşındaki yardımcı pilot Ian Frederick Hofmann, hayatını kaybetti.

Alev topuna dönen uçağın, internet üzerinde paylaşılan görüntülerinde, yolcuların çığlık atarak alev topuna dönen uçaktan kaçtığı görülüyor.

Federal Havacılık Dairesi, uçağın iki motoru durduktan sonra pilotun kuleye otoyola ineceğini rapor ettiğini fakat kısa süre sonra kontrolden çıkan uçağın anayola çarptığını açıkladı.

Ohio'dan havalanan uçak, Naples'e inmeyi planlıyordu.

Florida'da iki motoru arızalanan özel uçak otoyola çakıldı: 2 kişi hayatını kaybetti
Florida\'da iki motoru arızalanan özel uçak otoyola çakıldı: 2 kişi hayatını kaybetti

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Florida, Havacılık, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

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