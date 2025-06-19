Fransa Başbakanı Bayrou, savaş uçağının kokpitinden bir türlü çıkamadı - Son Dakika
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Dünya

Fransa Başbakanı Bayrou, savaş uçağının kokpitinden bir türlü çıkamadı

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Fransa Başbakanı Bayrou, savaş uçağının kokpitinden bir türlü çıkamadı
19.06.2025 18:48
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Fransa Başbakanı Bayrou, savaş uçağının kokpitinden bir türlü çıkamadı
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Fransa Başbakanı François Bayrou, Paris Havacılık Fuarı'nda deneyimlemek için bindiği Fransız Rafale savaş uçağından inmekte güçlük yaşadı.

Fransa Başbakanı Bayrou, başkent Paris'in Bourget banliyösünde 16 Haziran'da başlayıp 22 Haziran'a kadar sürecek Paris Havacılık Fuarı'nı dün ziyaret etti.

SAVAŞ UÇAĞININ KOKPİTİNDEN BİR TÜRLÜ ÇIKAMADI

Yüksek teknolojili savaş uçaklarının, savunma sistemlerinin ve dronların sergilendiği stantları gezen Bayrou, fuarda sergilenen Fransız Rafale savaş uçağının kokpitine geçti.

74 yaşındaki Fransız siyasetçinin ceketini çıkararak pilot kabinine girdiği ve kabinden çıkarken zorluk yaşadığı anlar, basına yansıdı.

Kaynak: AA

François Bayrou, Havacılık, Teknoloji, Politika, Fransa, Paris, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransa Başbakanı Bayrou, savaş uçağının kokpitinden bir türlü çıkamadı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Chen Medya :
    az ye çıkarsın 2 0 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    Kim Çıkarır O Adamı Orayı ki. Onun kemikleri Cam Gibi Kırılgandır Şimdi Tövbe Tövbe.. Dede Senin Ne İşin Var Orada Yenge Eve Koymuyormu Seni :(( 0 1 Yanıtla
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