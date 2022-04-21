Fransa cumhurbaşkanı adayları arasında "başörtüsü" ve cami tartışması! Le Pen: Yasaklayacağım, Macron: İç savaş çıkarırsınız - Son Dakika

Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yüzde 28,6, aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen'in ise yüzde 23,9 oy aldığı cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. İki aday 24 Nisan'da tekrar karşı karşıya gelecek.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve rakibi Marine Le Pen, France 2 ve TF1 kanallarının ortak yayınında, 24 Nisan'daki ikinci tur öncesinde karşı karşıya gelerek kozlarını paylaştı. İki liderin buluşmasına 'başörtüsü' tartışması damga vurdu.

"MACRON İSLAMCILIKLA MÜCADELE EDEMİYOR"

Macron'un ''İslamcılıkla'' mücadele konusundaki politikalarını yeterli bulmayan Le Pen, seçimden zaferle ayrılması halinde "İslamcılıkla" mücadele etmek istediğini açıkladı. "İslamcı ideoloji" ile mücadele konusunda yasa çıkarmayı hedeflediğini ifade eden Le Pen, İslam'a karşı değil "İslamcılığa" karşı mücadele edeceğini belirtti.

"KAMUYA AÇIK ALANLARDA BAŞÖRTÜSÜNÜ YASAKLAYACAĞIM"

Le Pen, "İslamcılıkla" mücadele kapsamında "radikalleştiği" iddiasıyla 570 camiyi kapatmak istediğini duyurdu.

Kamuya açık alanlarda başörtünün yasaklanması gerektiği yorumunda bulunan Le Pen, "Başörtüsü İslamcılar tarafından empoze ediliyor. Başörtüsü takan kadınların büyük bölümü söylemeye cesaret etmese de başka seçeneği olmadığını düşünüyor. Kadınların özgürleştirilmesi gerekiyor. Bunun için kamuya açık alanlarda başörtüyü yasaklamalı." diye konuştu. Le Pen, başörtüsü yasağının "İslamcılıkla" mücadele kapsamında uygulanacağını iddia etti.

Seçilmesi halinde ülkede doğanlar için bazı şartlarda verilen vatandaşlık hakkını iptal edeceğini de kaydeden Le Pen, suça karışmış yabancıların sınır dışı edileceğini belirtti.

"BUNU YAPAMAZSINIZ İÇ SAVAŞ ÇIKARIRSINIZ"

Cumhurbaşkanı Macron ise Le Pen'in açıklamalarına tepki göstererek başörtüsü dahil dini sembolleri yasaklamayacağını duyurdu. Başörtüsünün kamuya açık alanlarda yasaklanması halinde buna diğer dini sembollerin eklenmesi gerektiğine işaret eden Macron, Le Pen'in başörtüsü yasağı talebine dair "Bunu yaparsanız iç savaş çıkarırsınız. Söylediğin çok ciddi bir şey." dedi.

Rakibini "Fransa'yı kamuya açık alanda başörtüsünü yasaklayan dünyadaki ilk ülke yapmak istemekle" eleştiren Macron şunları söyledi:

"Taşıdığınız proje bir küçülme projesi ve Fransız evrenselciliğine zarar veren bir projedir. Laiklik bir dinle savaşmak değildir. Benim yanımda örtünme, başörtüsü yasağı olmayacak. Anayasamız laikliktir, özgürlük ilkesidir. Aydınlanma ülkesi Fransa, dünyada bunu yapan ilk ülke olurdu. Önerdiğin şey Fransız ruhuna ihanettir."

"BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI FRANSA'YA İHANET OLUR"

Macron ayrıca, Le Pen'in uygulamak istediğin bu yasağın hiçbir anlamı olmadığını ve Fransa'ya "ihanet" olduğunu belirtti. Hükümetiyle "İslamcılıkla" mücadele ettiklerini, çok sayıda derneği kapattıklarını ifade eden Macron, ülkedeki 99 caminin "ayrılıkçılıkla" suçlandığını ve 23'ünün kapatıldığını aktardı.

Macron, Le Pen'e seslenerek dini İslam olan milyonlarca insanın da ülkede rahat şekilde yaşamak istediğini belirtti.

''İKİ YÜZLÜSÜNÜZ''

Macron'un Fransa halkına kötü davrandığını öne süren Le Pen, "Demokratik bir rönesans istiyorum. Vatandaşların inisiyatifiyle referanduma gitmesini istiyorum. Sarı Yelekliler size söyledi, ses çıkmadı. Bu beş yıllık sürenin sonundaki en büyük sorun, sizin yarattığınız bölünme. Fransızlara şiddet içeren sözlerle kötü davrandınız. Fransız demokrasisini onarmalıyız" diye konuştu.