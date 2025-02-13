Fransa\'da Bardaki Patlamada 12 Yaralı

FRANSA'nın Grenoble kentinde barda meydana gelen patlamada 2'si ağır, 12 kişi yaralandı.
Fransa'nın Grenoble kentinin Village-Olympique Mahallesi'ndeki barda patlama meydana geldi. Patlamada 2'si ağır, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.
Polis patlamanın, bara atılan el bombasından kaynaklandığını değerlendiriyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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