Fransa'da bir garip olay! Gösteriler esnasında sokaklardan dumanlar yükselirken, yemek yemeye devam ettiler

Fransa'da hükümetin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebi üzerine parlamentoda oylanmadan tartışmalı emeklilik reformunu kabul etmesine tepki gösteren binlerce kişi protesto gösterilerine ara vermeden devam ediyor.
Temizlik işçilerinin grevi nedeniyle yaklaşık 2 haftadır başkentin sokaklarına yığılan çöp bidonlarını deviren göstericiler çöpleri ateşe verdi. Paris'te gece yarısına kadar devam eden gösterilere polis sert müdahale ederken gözaltına alınanların sayısı 113'ten 243'e yükseldi. Polis kaynakları, bunlardan 240'ının kundaklama yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını ifade etti.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Büyük Şehir Belediyesi, tartışmalı emeklilik reformu karşıtı gösterilerin kentte günlük yaşamı olumsuz etkilemeye başlaması nedeniyle kriz masasını devreye soktu. Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Twitter'dan, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, Belediye Genel Sekreterliği ve ilgili müdürlerin yer alacağı kriz masasını, her gün toplanmak üzere harekete geçirme kararı aldığını duyurdu. Belediye'den yapılan açıklamada da "Belediye, devam eden grevler ve bunların günlük yaşam üzerindeki etkisi nedeniyle Parislileri her gün bilgilendirme misyonunu üstlenecek kriz masasını topladı" ifadesine yer verildi.
Temizlik işçilerinin hükümetin tartışmalı emeklilik reformuna karşı günlerdir devam eden grevi dolayısıyla Paris sokaklarında binlerce ton çöp birikmişti. Valilik, çöplerin kamu sağlığını tehlikeye atacağı gerekçesiyle, grevdeki işçilerin çöp toplamasını sağlamak için "zorla çalıştırma" prosedürünü başlatmıştı.
Öte yandan sosyal medyaya düşen bir görüntü ise kısa sürede büyük tartışma yarattı. Protestocuların Paris sokaklarını yangın yerine çevirdiği dakikalarda restoranda oturan onlarca kişinin dışardaki olayları umursamadan yemeklerine devam ettikleri görüldü. Fransızların bu tavrı tartışmalı reform paketini protesto eden göstericilerin de büyük tepkisini çekti.
Son Dakika › Dünya › Fransa'da bir garip olay! Gösteriler esnasında sokaklardan dumanlar yükselirken, yemek yemeye devam ettiler - Son Dakika