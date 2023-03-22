Fransa'da bir garip olay! Gösteriler esnasında sokaklardan dumanlar yükselirken, yemek yemeye devam ettiler - Son Dakika
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Fransa'da bir garip olay! Gösteriler esnasında sokaklardan dumanlar yükselirken, yemek yemeye devam ettiler

22.03.2023 11:04

Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen reforma karşı ülke genelinde düzenlenen gösterilerde gözaltı sayısı 243'e yükselirken, temizlik işçilerinin grevi nedeniyle günlerdir toplanmayan çöplerin ateşe verilmesiyle Paris sokakları dumana boğuldu. O anlarda kaydedilen bir görüntü ise sosyal medyada büyük tartışma konusu oldu. Onlarca kişinin şehirde yaşananlara aldırış etmeden yemeklerini yemeye devam ettikleri anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Fransa'da hükümetin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebi üzerine parlamentoda oylanmadan tartışmalı emeklilik reformunu kabul etmesine tepki gösteren binlerce kişi protesto gösterilerine ara vermeden devam ediyor.

GÖSTERİLERDE 243 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Temizlik işçilerinin grevi nedeniyle yaklaşık 2 haftadır başkentin sokaklarına yığılan çöp bidonlarını deviren göstericiler çöpleri ateşe verdi. Paris'te gece yarısına kadar devam eden gösterilere polis sert müdahale ederken gözaltına alınanların sayısı 113'ten 243'e yükseldi. Polis kaynakları, bunlardan 240'ının kundaklama yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını ifade etti.

KRİZ MASASI DEVREYE SOKULDU

Fransa'nın başkenti Paris'teki Büyük Şehir Belediyesi, tartışmalı emeklilik reformu karşıtı gösterilerin kentte günlük yaşamı olumsuz etkilemeye başlaması nedeniyle kriz masasını devreye soktu. Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Twitter'dan, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, Belediye Genel Sekreterliği ve ilgili müdürlerin yer alacağı kriz masasını, her gün toplanmak üzere harekete geçirme kararı aldığını duyurdu. Belediye'den yapılan açıklamada da "Belediye, devam eden grevler ve bunların günlük yaşam üzerindeki etkisi nedeniyle Parislileri her gün bilgilendirme misyonunu üstlenecek kriz masasını topladı" ifadesine yer verildi.

SOKAKLARDA BİNLERCE TON ÇÖP YIĞILDI

Temizlik işçilerinin hükümetin tartışmalı emeklilik reformuna karşı günlerdir devam eden grevi dolayısıyla Paris sokaklarında binlerce ton çöp birikmişti. Valilik, çöplerin kamu sağlığını tehlikeye atacağı gerekçesiyle, grevdeki işçilerin çöp toplamasını sağlamak için "zorla çalıştırma" prosedürünü başlatmıştı.

SOKAKLAR YANARKEN YEMEK YEMEYE DEVAM ETTİLER

Öte yandan sosyal medyaya düşen bir görüntü ise kısa sürede büyük tartışma yarattı. Protestocuların Paris sokaklarını yangın yerine çevirdiği dakikalarda restoranda oturan onlarca kişinin dışardaki olayları umursamadan yemeklerine devam ettikleri görüldü. Fransızların bu tavrı tartışmalı reform paketini protesto eden göstericilerin de büyük tepkisini çekti.

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SON DAKİKA: Fransa'da bir garip olay! Gösteriler esnasında sokaklardan dumanlar yükselirken, yemek yemeye devam ettiler - Son Dakika
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