Fransa\'da Muhalefetin Gensoru Önergesi Reddedildi

FRANSA'da muhalefetin, Başbakan François Bayrou'nun hükümetine karşı verdiği gensoru önergesi Ulusal Meclis'te reddedildi.
Fransa'da muhalefetin, Başbakan François Bayrou'nun hükümetine karşı verdiği gensoru önergesi Ulusal Meclis'te reddedildi. Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin, kabineye karşı sunduğu gensoru önergesi Meclis'te görüşüldü. Meclis'te yapılan oylamada 115 vekilin desteğini alan önerge yeterli oya ulaşamadığından reddedildi.
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