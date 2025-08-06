FRANSA'nın Aude bölgesinde çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Fransa'nın güneyindeki Aude bölgesinde çıkan orman yangınında 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı. Yetkililer, yangının çok hızlı şekilde ilerlediğini ve 2 bin itfaiyecinin alevleri kontrol altına almaya çalıştığını duyurdu. Açıklamada bölgedeki 2 bin 500 hanenin elektriksiz kaldığı da belirtildi.
Son Dakika › Dünya › Fransa'da Orman Yangını: 1 Ölü, 9 Yaralı - Son Dakika
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