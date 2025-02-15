Fransa'da Suriye Konferansı Gerçekleşti

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(ANKARA) - Fransa'da bu hafta düzenlenen Suriye Konferansı'nın ardından katılımcı ülkeler, Suriye'de geçiş hükümetine destek sağlama ve geçiş sürecini korumaya kararlı oldukları yönünde ortak açıklama yaptı. Ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'deki geçiş hükümetine, aşırılık yanlısı gruplara karşı ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleriyle işbirliği yapma çağrısında bulundu.

Fransa'da bu hafta düzenlenen Suriye Konferansı'nın ardındankatılımcı ülkeler, önceki gün Suriye'de geçiş hükümetine destek sağlama ve kırılgan geçiş sürecini korumaya kararlı olduklarını belirttikleri bir ortak açıklama yaptı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan el-Şeybani, Suriye'nin eski Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından AB'ye yaptığı ilk ziyarette Paris Konferansı'na katılırken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı da Fransa'ya davet etti.

Macron, perşembe günü ev sahipliği yaptığı Suriye'nin geleceğiyle ilgili bir konferansın ardından, Suriye'deki geçiş hükümetine ABD destekli SDG'nin Suriye'deki geçiş dönemine 'tam olarak entegre edilmesi' çağrısında bulundu. Macron, ayrıca Suriye'deki geçiş hükümetine, aşırılık yanlısı gruplara karşı ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleriyle iş birliği yapma çağrısında bulundu.

Ortak açıklamada, konferansa katılan Batılı ve bölgesel ülkelerin Suriye'de yeni dönemde destek sağlamaya ve geçiş sürecini korumaya kararlı oldukları belirtildi. Konferansta, Suudi Arabistan, Türkiye ve Lübnan'dan temsilciler Batılı aktörlerle bir araya gelirken ABD'nin düşük seviyede bir diplomatik temsille yer alması dikkat çekti. ABD, konferansı, "Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu Dairesi" seviyesinde izledi. ABD, bu hafta Paris'te düzenlenen Yapay Zeka Eylem Zirvesi'nde olduğu gibi, Suriye Konferansı sonuç bildirisini de imzalamadı.

17 Mart'ta Brüksel'de geçiş hükümetine sağlanacak fonlar görüşülecek

Katılımcılar, "Suriye'nin liderliğinde ve Suriye'ye ait bir süreç çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının temel ilkeleri doğrultusunda, Esad sonrası geçişin başarısını sağlamak için çalışacaklarını" belirtti. Ayrıca, "terörist grupların Suriye topraklarında güvenli bir sığınak kurmalarını engellemek için gerekli desteği vereceklerini" de ifade ettiler. Katılımcılar, gelecek çabalarını koordine etmek için BM denetiminde bir çalışma grubu oluşturmayı kabul etti.

Fransa, 2025'te Suriye'yi istikrara kavuşturmak için 50 milyon euro sağlayacağını açıkladı. Öte yandan 17 Mart'ta Brüksel'de yapılacak Suriye konulu bir diğer toplantıda geçiş sürecine sağlanacak fon konularının da görüşülmesi bekleniyor.