Fransa'da Ulusal Meclis Seçimlerinde Aşırı Sağ Önde - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Fransa'da Ulusal Meclis Seçimlerinde Aşırı Sağ Önde

Fransa'da yapılan Ulusal Meclis seçimlerinin ilk turunda aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) açık ara önde tamamladı. Sol koalisyon Yeni Halk Cephesi ise aşırı sağın yükselişini engellemek için adaylarını geri çekeceklerini açıkladı. İkinci turda aşırı sağın iktidarı kazanma şansı ise rakiplerinin yapacakları siyasi anlaşmalara ve ittifaklara bağlı olacak.

01.07.2024 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Fransa'da Ulusal Meclis seçimlerinin ilk turunu Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN), açık ara önde tamamladı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ikinci turda aşırı sağa karşı "ittifak" çağrısı yaparken, sol koalisyon Yeni Halk Cephesi, ilk turda üçüncü sırada yer alan adaylarını aşırı sağ kazanmasın diye geri çekeceklerini açıkladı.

Fransa'da dün, seçimin ilk turu tamamlandı. Sandıktan çıkan sonuçlara göre, Marine Le Pen ve Jordan Bardella'nın aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi, yüzde 34 alarak ilk turdan birinci parti olarak çıktı.

Öte yandan, sol partilerin aşırı sağın yükselişini engellemek için kurdukları Yeni Halk Cephesi (NFP) koalisyonu yaklaşık yüzde 29 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ensemble ittifakı ise yaklaşık yüzde 20,5 oranında oy aldı.

İkinci dünya savaşından sonra aşırı sağcı bir hükümetin kurulup kurulmayacağı, 7 Temmuz'da yapılacak olan ikinci turda belli olacak. Sandıktan çıkan sonuç, aşırı sağın lehine gözükse de siyasi yelpazenin diğer tarafındaki aktörler, ikinci turda aşırı sağın yükselmesini engellemek için çalışacaklarını açıkladı.

RN, Ulusal Meclis'te 289 sandalye kazanabilecek mi?

RN'nin başbakan adayı Bardella, ikinci turu, "Fransız Beşinci Cumhuriyet tarihinin en önemli turu" olarak belirtti. Bardella, Macron'un partisinin siyasi arenada artık bir geçerliliğinin kalmadığını söylerken solu, "Fransa ve tüm Fransız halkı için gerçek bir tehlike ve varoluşsal bir kriz" yaratmakla suçladı.

Fransız anket şirketlerinden Elabe'e göre, RN ikinci turda, 260-310 sandalye kazanabilirken, Ipsos'un anketlerinde bu oran 230-280 sandalye olarak öngörülmekte. Le Pen ve Bardella, Fransız parlamentosunun alt meclisi olan Ulusal Meclis'te mutlak çoğunluk olan 289 sandalyeyi elde etmeye çalıştıklarını söyledi.

RN, yıllardır Fransa'nın siyasi yelpazesinde azınlık konumdaydı, ancak Marine Le Pen'in partinin kontrolünü babası Jean-Marie Le Pen'den almasıyla parti, yükselişe geçti. Şimdi ise parti, iktidara her zamankinden daha yakın bir durumda.

Macron ve NFP'den ikinci tur için kritik hamle

RN'nin ikinci turda iktidarı kazanma ve hükümet kurma şansı, rakiplerinin önümüzdeki günlerde yapacakları siyasi anlaşmalara ve ittifaklara bağlı. Macron, aşırı sağa karşı "geniş" bir ittifak çağrısında bulunurken, "Ulusal Birlik'le karşı karşıya kaldığımızda, ikinci tur için geniş, demokratik ve cumhuriyetçi bir ittifakın zamanı geldi" dedi. Geçmişte de merkez sağ ve merkez sol partiler, aşırı sağın yükselişini önlemek için birlikte çalışmıştı. Başbakan Gabriel Attal, aşırı sağın iktidarın kapısında olduğunu dile getirirken Ulusal Birlik'e oy verilmemesi gerektiğini söyledi.

Sol görüşlü NFP'nin lideri Jean-Luc Melenchon, RN'nin adaylarının kazanmaması için ilk turda üçüncü olan adaylarını geri çekeceğini bildirdi. Melenchen,"İlkelerimiz ve önceki seçimlerdeki duruşlarımız doğrultusunda Ulusal Birlik'in zafer kazanmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Eğer ilk turda adaylar yüzde 50'ye ulaşamazsa, en iyi iki aday ve kayıtlı seçmenlerin yüzde 12,5'ine sahip olanlar otomatik olarak ikinci tura katılabilecek. İkinci turda en çok oyu alan, seçim bölgesini kazanacak.

Kaynak: ANKA

Fransa, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransa'da Ulusal Meclis Seçimlerinde Aşırı Sağ Önde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:48 İstanbul’da ölümlü kazaya karışmışlardı ABD’de Türkiye’ye iadesine ilişkin açılan davada Eylem Tok’un tutukluluğunun devamına karar verildi. İstanbul'da ölümlü kazaya karışmışlardı! ABD'de Türkiye'ye iadesine ilişkin açılan davada Eylem Tok'un tutukluluğunun devamına karar verildi.
21:08 İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak
20:00 Hepsinin gözü dönmüş Suriyeli provokatörler, “Hastayım“ diye yalvaran Türk’e bile acımadı Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
21:13 Çağlar Söyüncü Fenerbahçe’de kaldı İşte bonservisine ödenen rakam Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'de kaldı! İşte bonservisine ödenen rakam
20:37 İmzaların atılması an meselesi Milli futbolcudan rekor transfer İmzaların atılması an meselesi! Milli futbolcudan rekor transfer
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:34 Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
15:31 Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 22:01:31. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa'da Ulusal Meclis Seçimlerinde Aşırı Sağ Önde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement