Fransa'da Ulusal Meclis Seçimlerinde Aşırı Sağ Önde

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(ANKARA) - Fransa'da Ulusal Meclis seçimlerinin ilk turunu Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN), açık ara önde tamamladı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ikinci turda aşırı sağa karşı "ittifak" çağrısı yaparken, sol koalisyon Yeni Halk Cephesi, ilk turda üçüncü sırada yer alan adaylarını aşırı sağ kazanmasın diye geri çekeceklerini açıkladı.

Fransa'da dün, seçimin ilk turu tamamlandı. Sandıktan çıkan sonuçlara göre, Marine Le Pen ve Jordan Bardella'nın aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi, yüzde 34 alarak ilk turdan birinci parti olarak çıktı.

Öte yandan, sol partilerin aşırı sağın yükselişini engellemek için kurdukları Yeni Halk Cephesi (NFP) koalisyonu yaklaşık yüzde 29 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ensemble ittifakı ise yaklaşık yüzde 20,5 oranında oy aldı.

İkinci dünya savaşından sonra aşırı sağcı bir hükümetin kurulup kurulmayacağı, 7 Temmuz'da yapılacak olan ikinci turda belli olacak. Sandıktan çıkan sonuç, aşırı sağın lehine gözükse de siyasi yelpazenin diğer tarafındaki aktörler, ikinci turda aşırı sağın yükselmesini engellemek için çalışacaklarını açıkladı.

RN, Ulusal Meclis'te 289 sandalye kazanabilecek mi?

RN'nin başbakan adayı Bardella, ikinci turu, "Fransız Beşinci Cumhuriyet tarihinin en önemli turu" olarak belirtti. Bardella, Macron'un partisinin siyasi arenada artık bir geçerliliğinin kalmadığını söylerken solu, "Fransa ve tüm Fransız halkı için gerçek bir tehlike ve varoluşsal bir kriz" yaratmakla suçladı.

Fransız anket şirketlerinden Elabe'e göre, RN ikinci turda, 260-310 sandalye kazanabilirken, Ipsos'un anketlerinde bu oran 230-280 sandalye olarak öngörülmekte. Le Pen ve Bardella, Fransız parlamentosunun alt meclisi olan Ulusal Meclis'te mutlak çoğunluk olan 289 sandalyeyi elde etmeye çalıştıklarını söyledi.

RN, yıllardır Fransa'nın siyasi yelpazesinde azınlık konumdaydı, ancak Marine Le Pen'in partinin kontrolünü babası Jean-Marie Le Pen'den almasıyla parti, yükselişe geçti. Şimdi ise parti, iktidara her zamankinden daha yakın bir durumda.

Macron ve NFP'den ikinci tur için kritik hamle

RN'nin ikinci turda iktidarı kazanma ve hükümet kurma şansı, rakiplerinin önümüzdeki günlerde yapacakları siyasi anlaşmalara ve ittifaklara bağlı. Macron, aşırı sağa karşı "geniş" bir ittifak çağrısında bulunurken, "Ulusal Birlik'le karşı karşıya kaldığımızda, ikinci tur için geniş, demokratik ve cumhuriyetçi bir ittifakın zamanı geldi" dedi. Geçmişte de merkez sağ ve merkez sol partiler, aşırı sağın yükselişini önlemek için birlikte çalışmıştı. Başbakan Gabriel Attal, aşırı sağın iktidarın kapısında olduğunu dile getirirken Ulusal Birlik'e oy verilmemesi gerektiğini söyledi.

Sol görüşlü NFP'nin lideri Jean-Luc Melenchon, RN'nin adaylarının kazanmaması için ilk turda üçüncü olan adaylarını geri çekeceğini bildirdi. Melenchen,"İlkelerimiz ve önceki seçimlerdeki duruşlarımız doğrultusunda Ulusal Birlik'in zafer kazanmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Eğer ilk turda adaylar yüzde 50'ye ulaşamazsa, en iyi iki aday ve kayıtlı seçmenlerin yüzde 12,5'ine sahip olanlar otomatik olarak ikinci tura katılabilecek. İkinci turda en çok oyu alan, seçim bölgesini kazanacak.