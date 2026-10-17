Fransa'da yakıt ve pahalılık protestosuna on binlerce kişinin katılması bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE
BBC

Fransa'da yakıt ve pahalılık protestosuna on binlerce kişinin katılması bekleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fransa\'da yakıt ve pahalılık protestosuna on binlerce kişinin katılması bekleniyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa genelinde yakıt, hayat pahalılığı ve kamu hizmetlerine karşı protestolara on binlerce kişinin katılması bekleniyor. Paris'te saat 14.00'te planlanan gösteri öncesi sabah onlarca kişi gözaltına alındı; çeşitli şehirlerde göz yaşartıcı gaz kullanıldığı bildirildi.

Bugün Fransa genelinde artan yakıt fiyatları, hayat pahalılığı ve kötüleşen kamu hizmetlerine karşı düzenlenecek protestolara on binlerce kişinin katılması bekleniyor. Paris'te yerel saatle 14.00'te (TSİ 15.00) büyük bir protesto planlanıyor. Başkentte sabah saatlerinde onlarca kişi gözaltına alındı ve çeşitli şehirlerde polis tarafından göz yaşartıcı gaz kullanıldığı bildirildi.Paris'teki BBC muhabirleri, protestocuların Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifa etmesini talep eden sloganlar attığını aktarıyor.Başkentte şimdiden işaret fişeklerinin atıldığını gösteren görüntüler var.Marsilya'dan gelen görüntüler de göz yaşartıcı gaz kullanıldığını gösteriyor.Bugünkü gösteriler, ülke genelinde üç haftadır devam eden öğrenci protestolarının ardından düzenleniyor.İşçi sendikaları, öğrenciler ve "Gilets jaunes" ("sarı yelekliler") hareketinin yükselen yakıt fiyatlarını, hayat pahalılığını ve okullar da dahil olmak üzere kötüleşen kamu hizmetlerini protesto etmek için bir araya gelmesiyle on binlerce kişinin sokağa çıkması bekleniyor.Bugünkü protestoyu organize eden Sarı yelekliler, 2018'de başlayarak bir yıldan uzun süre boyunca hayat pahalılığındaki artışları protesto etmişti.Bu, Fransa tarihinin en uzun soluklu protesto hareketlerinden biri haline gelmişti.Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, öğrenci hareketinin, gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde manipüle edildiğini öne sürdü.

Kaynak: BBC
PolitikaEkonomiFransaGüncelDünyaParisKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

Arda Güler Zidane ile fotoğraf paylaştı Mbappe’nin cevabı olay oldu Arda Güler Zidane ile fotoğraf paylaştı! Mbappe'nin cevabı olay oldu
Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü
Mustafa Sarıgül’le ilgili vahim iddia İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı Mustafa Sarıgül'le ilgili vahim iddia! İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
Polis hayatını kararttı Gözü kör oldu, yüzü parçalandı Polis hayatını kararttı! Gözü kör oldu, yüzü parçalandı
Bahçede kuyu kazarken servet buldular Tam 510 kilo Bahçede kuyu kazarken servet buldular! Tam 510 kilo
14:00
Muhabirin zor anları Canlı yayında kafasına İETT otobüsünün aynası çarptı
Muhabirin zor anları! Canlı yayında kafasına İETT otobüsünün aynası çarptı
13:31
108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu
108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu! Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu
13:01
Bunu da gördük “Polisim“ dedi, “arama kararı“ gösterdi, evden para çalıp ayrıldı
Bunu da gördük! "Polisim" dedi, "arama kararı" gösterdi, evden para çalıp ayrıldı
12:54
Galatasaray’da şok ayrılık kapıda “Maaşıma sayın“ deyip gidiyor
Galatasaray'da şok ayrılık kapıda! "Maaşıma sayın" deyip gidiyor
12:31
“Osman Gazi“ gaz üretimi için yola çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatan’ın ilk fabrikası
"Osman Gazi" gaz üretimi için yola çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatan'ın ilk fabrikası
11:52
İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak
İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 14:31:05. #7.13#
SON DAKİKA: Fransa'da yakıt ve pahalılık protestosuna on binlerce kişinin katılması bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei