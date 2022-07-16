Fransa'daki orman yangının bilançosu ağır oldu! 7 bin 300 hektar arazi kül oldu - Son Dakika
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Fransa'daki orman yangının bilançosu ağır oldu! 7 bin 300 hektar arazi kül oldu

16.07.2022 16:17

Fransa'da devam eden orman yangınlarıyla mücadelede insanların tahliyesi sürüyor. Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde devam eden iki orman yangınında şu ana kadar 7 bin 300 hektar arazi kül oldu, toplam 11 bin kişi tahliye edildi.

Fransa'nın Gironde bölgesinde iki farklı noktada alevlerle mücadele sürüyor. Bölgedeki en şiddetli yangının yaşandığı ve yolların giriş çıkışlara kapatıldığı Landiras kasabası civarındaki yangın nedeniyle insanlar evlerinden tahliye ediliyor. Alevler sadece bu bölgede şu ana kadar 4 bin 200 hektarlık alanı küle çevirdi.

ALEVLER EVLERE DE SIÇRADI

Arcachon Körfezi bölgesindeki La Teste-de-Buch'ta yer alan Dune du Pilat kum tepesi yakınlarındaki yangın da henüz kontrol altına alınamadı. Bölgedeki 3 bin 100 hektarlık arazi kül oldu. Alevler nedeniyle 3 ev ve 2 restoran kullanılamaz hale geldi.

9 UÇAK, BİN İTFAİYECİ GÖREVDE

İki noktadaki söndürme çalışmaları 9 uçak ve bin itfaiyeciyle devam ederken, şu ana kadar toplam 11 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

İşte bölgeden kareler;

Fransa'daki orman yangınları söndürülemiyor! Binlerce hektar arazi küle döndü
Fransa'daki orman yangınları söndürülemiyor! Binlerce hektar arazi küle döndü
Fransa'daki orman yangınları söndürülemiyor! Binlerce hektar arazi küle döndü
Fransa'daki orman yangınları söndürülemiyor! Binlerce hektar arazi küle döndü
Fransa'daki orman yangınları söndürülemiyor! Binlerce hektar arazi küle döndü
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Kaynak: İHA

Fransa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransa'daki orman yangının bilançosu ağır oldu! 7 bin 300 hektar arazi kül oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'daki orman yangının bilançosu ağır oldu! 7 bin 300 hektar arazi kül oldu - Son Dakika
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