Fransa genel seçimleri: Sol ittifak ile Macron ilk turda başa baş - Son Dakika
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Fransa genel seçimleri: Sol ittifak ile Macron ilk turda başa baş

13.06.2022 05:15
Fransa genel seçimleri: Sol ittifak ile Macron ilk turda başa baş

Fransa'da seçmenler, parlamentoda görev yapacak 577 milletvekilini seçmek için yapılan seçimlerin ilk turu için dün sandık başındaydı.

Fransa'da seçmenler, parlamentoda görev yapacak 577 milletvekilini seçmek için yapılan seçimlerin ilk turu için dün sandık başındaydı. Sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron liderliğindeki Ensemble (Birlikte) İttifakı ile eski Marksist Jean-Luc Mélenchon liderliğindeki sol ittifak (NUPES) başa baş gidiyor.

sol ittifakın ilk turdaki oyların yüzde 25,66'sını, Macron'un Merkez ittifakının ise oyların yüzde 25,75'2ini aldığını gösteriyor.

Seçim öncesi tahminler de, sosyalist ve yeşilleri de kapsayan sol ittifakın, Cumhurbaşkanı Macron'u zorlayacağı yönündeydi. Jean-Luc Mélenchon ilk sonuçların gelmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Gerçek şu ki, birinci tur sonunda cumhurbaşkanının partisi yenildi" dedi ve "Macron'un çoğunluğu kazanmasını engellemek üzere" seçmenleri ikinci tur için sandığa çağırdı.

Seçimlerin ilk turuna katılım ise yüzde 47, 5 ile tarihin en düşük seviyesinde oldu.

Seçimler, Nisan ayında 2. kez Cumhurbaşkanı seçilen Macron'un parlamentoda çoğunluğu elinde tutup tutamayacağı anlamında önemli. Macron'un çoğunluğu koruyabilmesi için gelecek Pazar yapılacak seçimlerde 289 sandalye kazanması gerekiyor.

Kamuoyu araştırma şirketlerinin tahminleri, Macron'un çoğunluğu elinde tutmasının garanti olmadığını gösteriyor. Ifop, Macron'un Ensemble ittifakının sandalye sayısının 275-305 arasında, sol-yeşil ittifakın sandalye sayısının da 175-205 olacağı tahmininde bulunuyor. Ipsos ile Ensemble'ın 255-295 milletvekili, sol ittifakın ise 150-190 arasında milletvekili çıkaracağını tahmin ediyor.

Mélenchon'un NUPES (Yeni Ekolojik ve Sosyal Halk Birliği) ittifakı; sosyalist ve komünist partiler ile Boyun Eğmeyen Fransa'nın yanı sıra ülkenin ana yeşiller partisini de kapsıyor.

Macron emeklilik yaşını 62'den 65'e çekmeyi savunurken, Mélenchon emeklilik yaşını 60'a düşürme sözü veriyor.

NUPES'in seçim vaatleri arasında ayrıca 100 temel maddenin fiyatlarını dondurmak ve milyonlarca istihdam yaratmak da var.

Jean-Luc Mélenchon, Nisan ayındaki cumhurbaşkanlığı seçiminde üçüncü gelmiş, ikinci tura giden seçimlerde Macron, aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen'i yüzde 42'ye karşı yüzde 58 oyla geride bırakmıştı.

Le Pen'in Ulusal Birlik'inin de ilk turda oyların yüzde 18,74'ünü aldığı görülüyor. Tahminler Le Pen'in şu anda 8 olan milletvekili sayısını 15-30 arasına çıkaracağı yönünde.

Fransa da artan gıda fiyatları ve enflasyonla boğuşuyor.

Fransa'da her bir seçim bölgesinde adaylar kendi aralarında mücadele ediyor. Bir adayın kazanabilmek için oyların yarısından fazlasını ve aynı zamanda o bölgede kayıtlı seçmenlerin en az yüzde 25'inin oyunu alması gerekiyor. Bunu başarabilen aday yoksa ikinci tur seçim yapılıyor.

Fransa genel seçimleri: Sol ittifak ile Macron ilk turda başa baş
Fransa genel seçimleri: Sol ittifak ile Macron ilk turda başa baş
Fransa genel seçimleri: Sol ittifak ile Macron ilk turda başa baş
YORUMLAR
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Fransa genel seçimleri: Birleşen sol kesim Macron'u zorlayacak mı? Fransa genel seçimleri: Birleşen sol kesim Macron'u zorlayacak mı? Fransa'da halk, milletvekili seçimleri için sandık başında Fransa'da halk, milletvekili seçimleri için sandık başında
Kaynak: BBC

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransa genel seçimleri: Sol ittifak ile Macron ilk turda başa baş - Son Dakika

BBC
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SON DAKİKA: Fransa genel seçimleri: Sol ittifak ile Macron ilk turda başa baş - Son Dakika
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