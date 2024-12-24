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Dünya

Fransa Yeni Kabinesini Açıkladı

Fransa Yeni Kabinesini Açıkladı

Fransa Başbakanı Bayrou, iki eski başbakanın da yer aldığı yeni kabinesini kurdu.

24.12.2024 13:10
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(ANKARA) - Fransa'nın yeni Başbakanı Francois Bayrou, kabinesini açıkladı. Kabine iki eski başbakan da görev aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ofisi, bir önceki yönetimin muhalefetin gensoru önergesi ile düşmesinden yaklaşık üç hafta sonra, yeni Başbakan Francois Bayrou başkanlığındaki kabinenin kurulduğunu açıkladı. Elysee Sarayı Sekreteri Alexis Kohler tarafından açıklanan yeni kabinede, 63 yaşındaki eski Başbakan Elisabeth Borne, Eğitim Bakanı olarak atandı. Eski başbakanlardan Manuel Valls ise Denizaşırı Topraklar Bakanı görevine getirildi. Çoğu muhafazakar ve merkezci siyasetçilerden oluşan yeni kabine, 34 üyeden oluşuyor.

Eric Lombard Maliye Bakanı, eski İçişleri Bakanı Gerald Darmanin Adalet Bakanı, Catherine Vautrin Sağlık Bakanı, Laurent Marcangeli Kamu Hizmeti Bakanı, Annie Genevard Tarım Bakanı, Marie Barsacq Spor ve Gençlik Bakanı, François Rebsamen ise Çevre Bakanı oldu.

Elysee Sarayı tarafından yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanı Sebastian Lecornu, Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, İçişleri Bakanı Bruno Retailleau ve Kültür Bakanı Rachida Dati ise Fransa kabinesindeki görevlerini korudu.

Yeni kabine, 2025 yılında yapılacak yeni parlamento seçimlerine dek kadar görevde kalabilmeyi hedefliyor. Bayrou'nun kabinesinin önündeki en önemli zorluğun ise  ülkenin 2025 bütçesinin onaylanmasının sağlanması olacağı belirtiliyor.

13 Aralık'ta başbakan olarak atanan Merkez Sağ Demokrat Hareket (MODem) Partisi Lideri Bayrou, farklı siyasi görüşlerden isimlerle uyumlu çalışmayı hedeflediğini belirterek, ulusal birlik mesajı verdi.

Ne olmuştu?

Eski Fransa Başbakanı Michel Barnier'in bütçesini meclis oylamasına sunmadan geçirmek için özel yetkilerini kullanması üzerine muhalefet partileri 2 farklı gensoru önergesi vermişti. Fransa Ulusal Meclisi'nde 4 Aralık'ta gerçekleştirilen oylamada, Marine Le Pen'in aşırı sağcı Partisi Ulusal Birlik ile Sol Koalisyon NFP'nin işbirliği sonucunda 331 güvensizlik oyuyla Barnier hükümeti düşmüştü. Michel Barnier'in 3 ay görev yapan merkez sağcı azınlık hükümeti, Fransa'nın 5'inci Cumhuriyet döneminin en kısa süreli görev yapan hükümeti oldu.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Kabine, Fransa, Dünya, Son Dakika

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