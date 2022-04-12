Gallup: ABD'deki Suç Endişesi 2016'dan Bu Yanaki En Yüksek Seviyede - Son Dakika

WASHINGTON, 12 Nisan (Xinhua) — Son verilere göre, Amerikalıların yüzde 80'i suç konusunda endişe yaşadıklarını belirtti. Aralarından yüzde 53'ü suç konusunda "büyük endişe" yaşadıklarını söylerken diğer yüzde 27'si ise endişelerinin "makul ölçüde" olduğunu ifade etti. Bunun yanı sıra, kent sakinleri (yüzde 58), banliyöler (yüzde 46) ve kırsal alanlarda (yüzde 51) yaşayanlara kıyasla daha yüksek endişe seviyesine sahip. Gallup'un verdiği bilgiye göre, "Hükümetin ulusal suç verileri de ABD'deki cinayet oranının son zamanlarda 25 yılın en yüksek noktasına yükseldiğini gösterdi". Kar amaçlı olmayan araştırma grubu Silahlı Şiddet Arşivi'nin yürüttüğü veri tabanına göre, bu yıl şimdiye kadar 21.000'den fazla kişi silahlı şiddet nedeniyle hayatını kaybetti ya da yaralandı ve en az 130 kitlesel silahlı saldırı gerçekleşti.