Gaspçılar yol kesti, kadının üzerinde ne var ne yok çaldı! O dakikalarda erkek arkadaşı, bir an için düşünmeden kaçtı

Sinan Oğan görüşme sırasında Kılıçdaroğlu'nun kendisine yaptığı teklifi paylaştı

Evden çıkmamak için diş kliniği bile yaptıran uyuşturucu baronu bir detayı fena atlamış

Aynı şehirde aynı dakikalarda birbirlerini hedef aldılar! Üslupları yine çok sert

Hangi ülkede kaydedildiği henüz bilinmeyen görüntülerde sokakta yürüyen bir çift gaspa uğradı. Motosikletle yaklaşan silahlı iki soyguncu geç kızın gözlüğü ve belindeki çantayı gasp etti.

TERS İSTİKAMETTE KOŞARAK KAÇTI

Genç kadın korku içinde üzerindeki her şeyi teslim ederken erkek arkadaşı ters istikamette koşarak olay yerinden kaçtı. Genç kız daha sonra ne yapacağını bilmez bir halde aksi yönde yürümeye başladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

O anlar güvenlik kamerasına yansırken görüntüler sosyal medyada çok izlenenler arasına girdi.