Gaspçılar yol kesti, kadının üzerinde ne var ne yok çaldı! O dakikalarda erkek arkadaşı, bir an için düşünmeden kaçtı - Son Dakika
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Gaspçılar yol kesti, kadının üzerinde ne var ne yok çaldı! O dakikalarda erkek arkadaşı, bir an için düşünmeden kaçtı

12.04.2023 17:00

İnternete düşen bir gasp videosu kısa sürede gündem yarattı. Motosikletli iki hırsız, sokakta yürüyen bir çiftin yolunu keserek, kadının üzerinde ne var ne yoksa aldılar. Kadının gasp edildiği o dakikalarda yanında bulunan erkek arkadaşının arkasına bile bakmadan kaçtığı saniyeler kameralara yansıdı.

Hangi ülkede kaydedildiği henüz bilinmeyen görüntülerde sokakta yürüyen bir çift gaspa uğradı. Motosikletle yaklaşan silahlı iki soyguncu geç kızın gözlüğü ve belindeki çantayı gasp etti.

TERS İSTİKAMETTE KOŞARAK KAÇTI

Genç kadın korku içinde üzerindeki her şeyi teslim ederken erkek arkadaşı ters istikamette koşarak olay yerinden kaçtı. Genç kız daha sonra ne yapacağını bilmez bir halde aksi yönde yürümeye başladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

O anlar güvenlik kamerasına yansırken görüntüler sosyal medyada çok izlenenler arasına girdi.

YORUMLAR (2)
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