Hangi ülkede kaydedildiği henüz bilinmeyen görüntülerde sokakta yürüyen bir çift gaspa uğradı. Motosikletle yaklaşan silahlı iki soyguncu geç kızın gözlüğü ve belindeki çantayı gasp etti.
Genç kadın korku içinde üzerindeki her şeyi teslim ederken erkek arkadaşı ters istikamette koşarak olay yerinden kaçtı. Genç kız daha sonra ne yapacağını bilmez bir halde aksi yönde yürümeye başladı.
O anlar güvenlik kamerasına yansırken görüntüler sosyal medyada çok izlenenler arasına girdi.
Son Dakika › Dünya › Gaspçılar yol kesti, kadının üzerinde ne var ne yok çaldı! O dakikalarda erkek arkadaşı, bir an için düşünmeden kaçtı - Son Dakika