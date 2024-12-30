Gisèle Pelicot davasında 17 sanık itiraz edecek

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Tüm dünyanın yakından takip ettiği Gisèle Pelicot tecavüz davasında tecavüz veya cinsel istismardan suçlu bulunan 49 adamdan 17'si mahkeme kararına itiraz edeceğini açıkladı.

Pelicot'nun 20 yıl hapis cezasına çarptırılan kocası Dominique Pelicot itiraz yoluna gitmeyeceğini açıkladı.

İtiraz edecek adamlardan biri olan 30 yaşındaki Charly Arbo, 20'li yaşlarının başındayken Pelicot'ya altı farklı olayda tecavüz etmekten 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

43 yaşındaki inşaat işçisi Simoné Mekenese 9 yıl ve 55 yaşındaki hemşire Redouane El Farihi ise 8 yıl hapse mahkum edilmişti.

Suçlu bulunan adamların birçoğu Dominique Pelicot tarafından "manipüle edildiklerini" savunuyor ve eşinin izni olmadığını bilmediklerini söylüyor.

İtiraz penceresi 30 Aralık geceyarısında kapanıyor. Bundan önce sayısının artabileceği belirtiliyor.

Fransız yasalarına göre gelecek 12 ay içinde yeni bir duruşmanın yapılması gerekiyor.

İlk duruşmalardan farklı olarak yeni duruşmada, halk arasından seçilen dokuz kişilik bir jüri de olacak.

Olayın toplumda büyük tepki görmesi ve medyanın yoğun ilgisi nedenleriyle, jürinin yargıçlardan daha az hoşgörülü olabileceği yönünde tahminler de yapılıyor.

50 sanığın 46'sı tecavüzden suçlu bulundu

Fransa'nın Avignon kentinde görülen mahkemede yargıçlar 19 Aralık'taki karar duruşmasında Gisele Pelicot'nun eski eşi Dominique Pelicot'yu suçlu bulmuştu.

Dominique Pelicot, ağırlaştırılmış tecavüz ve sanıklardan Jean Pierre Marechal'ın eşi Cilia'ya ağırlaştırılmış tecavüz girişimi ve kızı Caroline ile gelinleri Aurore ve Celine'in müstehcen fotoğraflarını çekmekten suçlu olduğuna karar verildi. Pelicot'ya 20 yıl hapis cezası verilmişti.

12 yıl ceza alan Jean Pierre Marechal de tecavüz girişimi, eşine ağırlaştırılmış tecavüz ve uyuşturucu vermekten suçlu bulundu.

Davanın 30 yaşındaki en genç sanığı Charly Arbo ağırlaştırılmış tecavüzden suçlu bulundu ve 13 yıl ceza aldı.

Davada suçlu bulunan diğer sanıklar şöyle;

Davada eşi Dominique Pelicot da dahil 51 erkek, 10 yıl boyunca Gisèle Pelicot'ya tecavüz etmekle suçlanıyordu.

Dominique Pelicot, eşi Gisèle Pelicot'yu uyutarak bu erkeklerin tecavüzünü teşvik ve organize ettiğini kabul etmişti.

Eylül başından beri devam eden dava tecavüz kültürü ve kadın hakları tartışmalarını alevlendirdi.

Gisèle Pelicot, mahkeme sürecinde gizli kalma hakkını kullanmayı reddetti.

Duruşmanın açık yapılmasını isteyen Pelicot, "Tecavüze uğrayan tüm kadınların 'Madam Pelicot bunu yaptı, ben de yapabilirim' demesini isterim. Artık utanmalarını istemiyorum" diye konuştu.

Kararların açıklanmasından sonra mahkeme binası önünde konuşan Gisele Pelicot "çocuklarını, torunlarını, tüm diğer aileleri ve "sıklıkla gölgede kalan" hikayelerin kurbanlarını düşündüğünü" söyledi ve "Aynı mücadeleyi veriyoruz" dedi.

Pelicot, kendisine destek veren herkese minnettar olduğunu vurguladı ve duruşmanın kapılarını açmaktan "toplum neler olduğunu görsün diye mahkemenin kapılarını açmasından asla pişmanlık duymadığını" belirtti.

Gisèle Pelicot'ya tecavüz etmekle suçlanan genç ve yaşlı erkekler arasında itfaiyeci, tır şoförü, asker, güvenlik görevlisi, gazeteci ve bir DJ de vardı.

Fransız toplumundan hemen her kesimi temsil ettikleri için Monsieur-Tout-Le-Monde (Bay Herkes) lakabıyla anılıyorlar.

Az sayıda birkaçı suçlamaları reddediyordu.