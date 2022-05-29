Görenler şaştı kaldı! Genç kadın bebeğini sokak ortasında doğurdu - Son Dakika
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Görenler şaştı kaldı! Genç kadın bebeğini sokak ortasında doğurdu

29.05.2022 15:08

Bir Asya ülkesinde kaydedilen görüntülerde genç bir kadın, sokakta yürüdüğü sırada sancısı gelmesinin ardından çocuğunu sokak ortasında doğurdu. Olaya şahit olanlar kısa süreli bir şok yaşarken görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Uzak doğu ülkesinde eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Hamile bir kadın, sokakta yürüdüğü sırada sancısı gelmesinin ardından çaresizce çocuğunu asfaltta doğurmak zorunda kaldı.

BÜYÜK KORKU YAŞANDI

Bu sırada çevredeki kişiler de ne olduğunu anlamakta güçlük çekti. Çocuğun bir anda yere düşmesi panik yaratırken, kısa sürede olayın şoku atlatıldı.

YARDIMINA KOŞTULAR

Hemen kadının yardımına koşan diğer vatandaşlar, karton parçasını kadının altına serdikten sonra bebeğini de yanına verdi. Bu anda anne ve bebeğin kordon bağının durduğu görüldü.

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Uzak, Hassas İçerik, Dünya, Son Dakika

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