Uzak doğu ülkesinde eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Hamile bir kadın, sokakta yürüdüğü sırada sancısı gelmesinin ardından çaresizce çocuğunu asfaltta doğurmak zorunda kaldı.
Bu sırada çevredeki kişiler de ne olduğunu anlamakta güçlük çekti. Çocuğun bir anda yere düşmesi panik yaratırken, kısa sürede olayın şoku atlatıldı.
Hemen kadının yardımına koşan diğer vatandaşlar, karton parçasını kadının altına serdikten sonra bebeğini de yanına verdi. Bu anda anne ve bebeğin kordon bağının durduğu görüldü.
Son Dakika › Dünya › Görenler şaştı kaldı! Genç kadın bebeğini sokak ortasında doğurdu - Son Dakika