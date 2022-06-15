Görüntüler Malezya'dan! Timsahtan ölü taklidi yapıp ağına çektiği köpeği tek hamlede yutup kayıplara karıştı - Son Dakika
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Görüntüler Malezya'dan! Timsahtan ölü taklidi yapıp ağına çektiği köpeği tek hamlede yutup kayıplara karıştı

15.06.2022 10:16

Malezya'daki Kinabatanga plajında kaydedilen görüntülerde timsahın avlanma tarzını görenler şok oldu. Köpekleri avlamak için ölü taklidi yapan bir timsah, her şeyden habersizce yanına yaklaşan köpeği yutarak kayıplara karıştı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Kinabatanga plajında sabah saatlerinde ilginç görüntüler kaydedildi. Plajdaki bir kişi, timsahın etrafında çok sayıda köpek olduğunu fark etmesinin ardından telefonuna sarıldı.

ÖLÜ TAKLİDİ YAPTI

Avını yakalamak isteyen timsah, bir süre ölü taklidi yaptı. Köpekler ise biraz çevrede gezinip timsahın hareketsiz olduğunu görmelerinin ardından yanına yaklaştılar.

TEK HAMLEDE YUTTU

Fakat bu sırada timsah çok seri bir şekilde hareket ederek, hedefine aldığı köpeği tek hamlede yuttu. Doğal hayatta nadir gerçekleşen bu olay ise saniye saniye kameralara yansıdı.

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Son Dakika Dünya Görüntüler Malezya'dan! Timsahtan ölü taklidi yapıp ağına çektiği köpeği tek hamlede yutup kayıplara karıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Görüntüler Malezya'dan! Timsahtan ölü taklidi yapıp ağına çektiği köpeği tek hamlede yutup kayıplara karıştı - Son Dakika
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