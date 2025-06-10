AVUSTURYA'nın Graz şehrindeki bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi.
Avusturya'nın Graz kentindeki Dreierschützengasse'de bulunan bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Graz Belediye Başkanı Elke Kahr, saldırıda, saldırgan dahil 10 kişinin öldüğünü açıkladı.
Saldırı sebebiyle Başbakan Christian Stocker tüm programını iptal ederken, İçişleri Bakanı Gerhard Karner de saldırının gerçekleştiği Graz'a doğru yola çıktı.
Son Dakika › Dünya › Graz'da Silahlı Saldırı: 10 Ölü - Son Dakika
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