Güney Carolina\'da Okul Otobüsü Devrildi: 1 Ölü

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bir okul otobüsünün lastiğinin patlaması sonucu devrilmesiyle meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza, dün öğleden sonra Chester County'deki Interstate 77 otoyolunda meydana geldi. Yaklaşık 35 öğrenci ve 2 yetişkinin bulunduğu otobüs, Kuzey Carolina yakınlarında düzenlenen bir geziden dönerken lastiğinin patlamasıyla bariyere çarpıp devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken olay yerine ulaşan acil müdahale ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti. Aynı geziye katılan iki diğer okul otobüsünün kazayı fark ederek manevra yaptığı ve olası kazaların önüne geçtiği belirtildi.

Güney Carolina Kara yolu Devriyesi'nin, olayla ilgili inceleme başlattığı kaydedildi.