Güney Osetya, Rusya'ya katılım için referandum yapacak - Son Dakika
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Güney Osetya, Rusya'ya katılım için referandum yapacak

14.05.2022 13:35
Güney Osetya, Rusya'ya katılım için referandum yapacak

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın sözde Devlet Başkanı Anatoliy Bibilov, dün kararname imzalayarak Rusya'ya katılım için 17 Temmuz'da referandum yapılacağını açıkladı.

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın sözde Devlet Başkanı Anatoliy Bibilov, dün kararname imzalayarak Rusya'ya katılım için 17 Temmuz'da referandum yapılacağını açıkladı.

Açıklamada "Güney Osetya halkının Rusya ile yeniden birleşme konusundaki tarihsel isteğe" uygun olarak referanduma gidileceği belirtildi. Referandum 17 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak ve halka "Güney Osetya ile Rusya'nın birleşmesini istiyor musunuz" sorusu sorulacak. Anatoli İlyiç Bibilov, 9 Mayıs'ta düzenlenen sözde devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunu kaybetti ve 21 Mayıs'ta görevi Alan Gagloyev'e bırakması bekleniyor.


Güney Osetya, Rusya'ya katılım için referandum yapacak
Güney Osetya, Rusya'ya katılım için referandum yapacak
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Güney Osetya, Rusya'ya katılmak için 17 Temmuz'da referandum düzenleyeceğini açıkladı Güney Osetya, Rusya'ya katılmak için 17 Temmuz'da referandum düzenleyeceğini açıkladı

Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Güney Osetya, Rusya'ya katılım için referandum yapacak - Son Dakika


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