Güney Osetya, Rusya'ya katılım için referandum yapacak - Son Dakika

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın sözde Devlet Başkanı Anatoliy Bibilov, dün kararname imzalayarak Rusya'ya katılım için 17 Temmuz'da referandum yapılacağını açıkladı.

Açıklamada "Güney Osetya halkının Rusya ile yeniden birleşme konusundaki tarihsel isteğe" uygun olarak referanduma gidileceği belirtildi. Referandum 17 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak ve halka "Güney Osetya ile Rusya'nın birleşmesini istiyor musunuz" sorusu sorulacak. Anatoli İlyiç Bibilov, 9 Mayıs'ta düzenlenen sözde devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunu kaybetti ve 21 Mayıs'ta görevi Alan Gagloyev'e bırakması bekleniyor.