Guterres\'ten 2025 Yılına Umut Dolu Mesaj

Dünya

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2025 yılının yeni bir başlangıç olması temennisinde bulundu.

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugün paylaştığı yeni yıl mesajında, 2024 yılında savaşların sayısız insanın acı çekmesine neden olduğunu hatırlatarak, kayıtlara geçen en sıcak 10 yıllık dönemin, son on yılda görüldüğünü ve dünyanın iklim çöküşünü gerçek zamanlı olarak yaşadığını belirtti.

Guterres, tüm dünyaya emisyonları azaltarak, yenilenebilir enerjiye dayalı bir geleceğe geçiş yapılmasına destek verme çağrısı yaptı.

En zor zamanlarda bile umudun gücünün değişimi yönlendirmeye devam ettiğini vurgulayan Guteres, "2025 yılında neler olacağını kimse garanti edemez. Fakat daha barışçıl, eşit, istikrarlı ve sağlıklı bir gelecek yaratmak için çaba gösterenlerin yanında duracağıma söz veriyorum" ifadelerini kullandı.