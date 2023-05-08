Hayvanat bahçesine giden genç turist orangutanın yaptıklarıyla şaşkına döndü - Son Dakika
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Hayvanat bahçesine giden genç turist orangutanın yaptıklarıyla şaşkına döndü

08.05.2023 19:18

26 yaşındaki Panisara Rikulsurakan isimli turist, Tayland'ın başkenti Bangkok'da gittiği hayvanat bahçesinde fotoğraf için poz verdiği sırada arkasından yaklaşan orangutanın göğüslerine dokunup kendisini zorla öpmeye kalkışmasından sonra neye uğradığını şaşırdı.

Taylan'ın Bangkok şehrinde hayvanat bahçesini ziyaret eden Panisara Rikulsurakan isimli turist, ummadığı bir durumla karşı karşıya kaldı. Genç kadın, poz verdiği orangutanın ilginç hareketleri karşısında mahcup oldu.

"BİR ANDA YAKLAŞIP DOKUNMAYA BAŞLADI"

Yaşadığı olay karşısında büyük bir şok yaşayan Panisara şunları söyledi: "Poz verdiğim sırada hayvan bana bir anda yaklaşıp göğüslerime dokundu. Daha sonra bana öpücükler yağdırmaya başladı. Etraftakiler gülünce biraz mahcup oldum fakat hayvanın bana yaklaşımı çok sıcaktı, bu nedenle çok mutlu oldum."

Hayvanat bahçesine giden genç turist orangutanın tacizine uğradı

"BU TÜR OLAYLAR SIK YAŞANIYOR"

Yetkilileri ise hayvanat bahçesinde bu tür olayların çok sık yaşandığını söyledi.

Hayvanat bahçesine giden genç turist orangutanın tacizine uğradı
Hayvanat bahçesine giden genç turist orangutanın tacizine uğradı
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turist, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hayvanat bahçesine giden genç turist orangutanın yaptıklarıyla şaşkına döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hayvanat bahçesine giden genç turist orangutanın yaptıklarıyla şaşkına döndü - Son Dakika
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