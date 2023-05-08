Taylan'ın Bangkok şehrinde hayvanat bahçesini ziyaret eden Panisara Rikulsurakan isimli turist, ummadığı bir durumla karşı karşıya kaldı. Genç kadın, poz verdiği orangutanın ilginç hareketleri karşısında mahcup oldu.
Yaşadığı olay karşısında büyük bir şok yaşayan Panisara şunları söyledi: "Poz verdiğim sırada hayvan bana bir anda yaklaşıp göğüslerime dokundu. Daha sonra bana öpücükler yağdırmaya başladı. Etraftakiler gülünce biraz mahcup oldum fakat hayvanın bana yaklaşımı çok sıcaktı, bu nedenle çok mutlu oldum."
Yetkilileri ise hayvanat bahçesinde bu tür olayların çok sık yaşandığını söyledi.
Son Dakika › Dünya › Hayvanat bahçesine giden genç turist orangutanın yaptıklarıyla şaşkına döndü - Son Dakika