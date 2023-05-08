Hayvanat bahçesine giden genç turist orangutanın yaptıklarıyla şaşkına döndü

Taylan'ın Bangkok şehrinde hayvanat bahçesini ziyaret eden Panisara Rikulsurakan isimli turist, ummadığı bir durumla karşı karşıya kaldı. Genç kadın, poz verdiği orangutanın ilginç hareketleri karşısında mahcup oldu.

"BİR ANDA YAKLAŞIP DOKUNMAYA BAŞLADI"

Yaşadığı olay karşısında büyük bir şok yaşayan Panisara şunları söyledi: "Poz verdiğim sırada hayvan bana bir anda yaklaşıp göğüslerime dokundu. Daha sonra bana öpücükler yağdırmaya başladı. Etraftakiler gülünce biraz mahcup oldum fakat hayvanın bana yaklaşımı çok sıcaktı, bu nedenle çok mutlu oldum."

"BU TÜR OLAYLAR SIK YAŞANIYOR"

Yetkilileri ise hayvanat bahçesinde bu tür olayların çok sık yaşandığını söyledi.