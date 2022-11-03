Hemşirenin ölmek üzere olan insanları rahatlatması için verdiği tavsiye ürküttü - Son Dakika
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Hemşirenin ölmek üzere olan insanları rahatlatması için verdiği tavsiye ürküttü

03.11.2022 14:19

Hayatının büyük bir kısmını ölmek üzere olan hastalarla geçiren hemşire Julie McFadden, ölmek üzere olan hastaları rahatlatacak tek şeyin öldükleri sırada daha önce ölen yakınlarını göz önüne getirmeleri olduğunu ifade etti.

Ölüm, insanoğlu için kaçınılmaz bir son. Bilimin, ölüm üzerindeki çalışmaları her ne kadar daha da ileri gitse de ölüm tam anlamıyla açıklanabilmiş bir olgu değil. Ölümle ilgili bugüne kadar söylenilenler ise büyük bir ilgi gördü.

HEP ÖLÜM DÖŞEĞİNDEKİ HASTALARLA İLGİLENDİ

Hayatının büyük bir bölümünde ölüm döşeğindeki hastalarla ilgilenen 39 yaşındaki bakımevi hemşiresi Julie McFadden, ölmek üzere olan insanlarla ilgili hayli ilginç ifadeler kullandı. Julie McFadden, ölüm döşeğindeki insanları rahatlatacak tek durumun, daha önce ölmüş yakınlarıyla bir şekilde iletişim kurmaları olduğunu söyledi.

Genç hemşire ölmek üzere olan insanları rahatlatacak tek şeyi söyledi, duyanlar irkildi

"GENELDE GÖZLERİNİN ÖNÜNE GELİYOR"

Julie McFadden, yaptığı gözlemlere göre ölüm döşeğindeki insanların, daha önce ölen yakınlarının görüntüsüylekarşılaşmaları durumunda gevşediklerini ve kendilerini ölüme daha rahat hazırladıklarını ifade etti.

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Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hemşirenin ölmek üzere olan insanları rahatlatması için verdiği tavsiye ürküttü - Son Dakika


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