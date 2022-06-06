Hindistan'da iktidar partisinin sözcüsünün Muhammed Peygamber'le ilgili sözleri diplomatik krize yol açtı - Son Dakika
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BBC

Hindistan'da iktidar partisinin sözcüsünün Muhammed Peygamber'le ilgili sözleri diplomatik krize yol açtı

06.06.2022 11:12
Hindistan'da iktidar partisinin sözcüsünün Muhammed Peygamber'le ilgili sözleri diplomatik krize yol açtı

Hindistan'da iktidar partisinin sözcüsünün Muhammed Peygamber'le ilgili sözleri diplomatik krize yol açtı.

Hindistan'da iktidar partisinin sözcüsünün Muhammed Peygamber'le ilgili sözleri diplomatik krize yol açtı. Suudi Arabistan, Nupur Sharma'nın sözlerini hakaret olarak nitelendirdi. İran, Kuveyt, Katar ve Pakistan'dan da kınama mesajları geldi.

Muhafazakâr Hindu Bharatiya Janata Partisi (BJP), Sharma'nın geçen hafta bir televizyon kanalında sarf ettiği sözlerin partinin ya da Hindistan hükümetinin görüşlerini yansıtmadığını belirtmişti. Görevden azledilen Sharma'nın tutuklanması istenmiş, Hindistan'da bazı bölgelerde çatışmalar çıkmıştı.

BJP, tepkilerin büyümesinin ardından partinin tüm dinlere saygılı olduğunu savunan bir açıklama yayımlamıştı.

BBC yayın politikası gereği bu saldırgan ifadelere haberinde yer vermiyor.

Mumbai'deki BBC muhabirleri, milliyetçi BJP yönetiminde Hindistan'da din ekseninde kutuplaşmanın ve İslamofobi'nin arttığını söylüyor.

İktidar partisinden bir diğer isim Naveen Jindal de geçtiğimiz günlerde İslam hakkında Twitter'da yaptığı yorumlar nedeniyle partisinden ihraç edilmişti.

Katar nota verdi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sharma'nın sözleri "hakaret" olarak nitelendirildi ve "tüm din ve inançlara saygı gösterilmesi" çağrısı yapıldı.

Katar da Hindistan'ın bu sözler nedeniyle özür dilemesini talep etti. Hindistan'ın Doha'daki büyükelçisi dışişleri bakanlığına çağrıldı ve kendisine nota verildi. Notada şu ifadelere yer verildi:

"Katar, Hindistan hükümetinden kamuoyu önünde bir özür dilemesini ve söz konusu yorumları ivedilikle kınamasını talep etmektedir.

"Bu tür İslamofobik yorumların cezasız kalması insan haklarının korunması önünde büyük bir tehlike oluşturmaktadır ve bu bir şiddet ve nefret sarmalına yol açabilir."

Kuveyt de Hindistan büyükelçisini dışişleri bakanlığına çağırarak iktidar partisi sözcüsünün yorumlarını kınadı, sosyal medyada Hint mallarının protesto edilmesi yönünde çağrılar yapıldı.

Cidde merkezli İslami İşbirliği Teşkilatı da Sharma'nın sözlerini kınadı, bu sözlerin "Hindistan'da İslam'a karşı nefret ve suistimalin arttığı, Müslümanlara yönelik sistematik uygulamaların tırmandığı bir dönemde" sarf edildiğini söyledi.

Nupur Sharma tepki çeken sözlerinin ardından Twitter'da yaptığı paylaşımda söz konusu ifadeleri Hindu tanrısı Şiva'ya yönelik hakaretlere bir yanıt olarak kullandığını savundu.

Sharma, "Eğer sözlerim herhangi birini rahatsız etmiş ya da birilerinin dini duygularını incitmişse, tüm ifadelerimi geri alıyorum" dedi.

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Kaynak: BBC

Katar, India, Dünya, Son Dakika

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BBC
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