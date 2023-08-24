Hindistan'da şiddetli yağışlar sonucu toprak kayması: Binalar yerle bir oldu - Son Dakika

Hindistan'da şiddetli yağışlar sonucu toprak kayması: Binalar yerle bir oldu

Son Güncelleme: 24.08.2023 13:52

Hindistan'ın Himachal Pradesh eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması sonucu birçok bina toprağa gömüldü. Yetkililer, enkaz altında kalanların olmasından endişe duyuyor. Himachal Pradesh'te meydana gelen toprak kaymasında çok sayıda bina enkaz altında kalırken, arama kurtarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. Hindistan Meteoroloji Departmanı, şiddetli yağışların 2 gün boyunca süreceği belirtilen eyalette kırmızı alarm verdi. Önceki ay yaşanan şiddetli yağışlar ise 50 kişinin ölümüne ve büyük hasarlara neden olmuştu.

Hindistan'ın Himachal Pradesh eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması nedeniyle birçok bina toprağa gömüldü. Yetkililer enkaz altında kalanların olmasından endişe duyuyor.

EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ

Hindistan'ın Himachal Pradesh eyaletinde şiddetli yağışlar sabah saatlerinde toprak kaymasına yol açtı. Kullu bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında çok sayıda bina toprağa gömüldü. Bina enkazında insanların olabileceğinden endişe duyulurken bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi yönlendirildi.

Hindistan'da şiddetli yağış sonrası çok sayıda bina böyle toprağa gömüldü

KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Hindistan Meteoroloji Departmanı, şiddetli yağışların 2 gün boyunca süreceği belirtilen Himachal Pradesh'te kırmızı alarm verdi. Bu ayın başında şiddetli yağışların etkili olduğu Himaşal Pradeş eyaletinde toprak kayması 50 kişinin ölümüne neden olurken, yollar ve evler büyük hasar gördü.

Kaynak: İHA

India, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'da şiddetli yağışlar sonucu toprak kayması: Binalar yerle bir oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'da şiddetli yağışlar sonucu toprak kayması: Binalar yerle bir oldu - Son Dakika
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